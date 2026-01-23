世界秩序崩塌下的失語歐洲：主場達沃斯竟變特朗普的砲轟「舞台」

1月21日，因飛機故障而遲到3小時抵達沃斯經濟論壇的特朗普（Donald Trump，又譯川普），在開場演講後不久就展開了對歐洲盟友們的猛烈抨擊。在長達一個多小時的演講中，特朗普圍繞移民、環境、能源政策、格陵蘭等一系列議題，連番砲轟歐洲，令原本象徵對話與合作的達沃斯峰會，瞬間變成歐洲遭羞辱的「舞台」。



即便在演講結束當天，特朗普再次TACO，宣布此前威脅對歐洲8國實施的關稅會因格陵蘭初步協議的達成而取消。但被反復玩弄和羞辱的歐洲和各國，對美國的信心已趨於渙散。加拿大總理卡尼（Mark Carney）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等人在特朗普痛批歐洲演講前，紛紛在自己的達沃斯發言中表示：世界秩序正在轉變，規則正遭到踐踏；強者可以為所欲為，弱者就要承受一切。

特朗普火力全開痛批歐洲

儘管特朗普在歐洲自己的地盤——瑞士達沃斯展開演講，但頗具諷刺的是，其演講中有不少篇幅都是在痛批歐洲，內容字字誅歐洲人心。

2026年1月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在瑞士達沃斯舉行的第56屆世界經濟論壇（WEF）會議上發表演說。（Reuters）

例如，他說：「歐洲大陸的某些地區已經面部全非，它並沒有朝着正確的方向前進。」、「 不斷增加的政府支出、不受控制的大規模移民和無休止的外國進口。」、「美國避免了每一個追求『綠色新騙局』的歐洲國家所遭遇的災難性能源崩潰。」，還有「英國坐擁世界上最豐富的能源之一，卻不加以利用。他們的電價已經飆升139%。」等。

除了攻擊歐洲外，特朗普不出意外也將矛頭對準他近期心心念念的格陵蘭。他抨擊丹麥「忘恩負義」，拒絕放棄對格陵蘭島的控制權，並聲稱丹麥欠美國在二戰期間保衛它的「恩情」。

特朗普指出，「丹麥在短短六個小時的戰鬥後就被德國攻陷，完全無力保衛自身或格陵蘭。因此美國當時被迫介入，派遣軍隊守衛格陵蘭。」，又稱：「（二戰）如果沒有美國，在座的各位恐怕都在說德語，或許還會說一點日語。戰後，我們把格陵蘭島還給了丹麥。我們當時真是愚蠢至極！可如今他們竟如此忘恩負義！」

「失語」的歐洲有何回應？

在達沃斯發表演講結束不久，特朗普同日便在Truth Social平台發文表示，在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）進行一次非常富有成效的會談後，雙方就格陵蘭問題制定了未來達成協議的框架，因此原定於2月1日生效的關稅將不會實施——相關措施本來針對8個反對美方獲得該島的歐洲國家。特朗普還稱，隨着談判進程推進，未來將會提供更多相關訊息。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）期間與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會晤。 （Reuters）

然而，即便特朗普再次TACO取消關稅，並在演講中排除了使用武力奪取格陵蘭的可能性，但歐盟各國政府並未將此視為讓步，因特朗普在演講中對歐洲的措辭十分強硬，且不確定和懷疑的情緒已經揮之不去。

面對美國的不時威脅，馬克龍在達沃斯演講中強硬回應道，「歐洲現在擁有非常有力的工具，當我們不被尊重，或遊戲規則遭到踐踏時，我們就必須使用這些工具。反脅迫機制（anti-coercion mechanism）是一項強而有力的工具，在當今嚴峻的情況下，我們不應該對啟用它有所猶豫。」

但鑒於歐洲在過去一年對特朗普執政措施的反應過於軟弱，人們普遍感到擔憂，即便口頭強硬回覆，歐洲大陸其實缺乏與特朗普真正對抗所需的籌碼。

世界秩序完全轉變 處「十字路口」的歐洲如何是好？

一場達沃斯會議，可見美歐雙方的分歧似乎愈發擴大。雙方此前的核心分歧在於，特朗普反復強調歐洲佔美國便宜，無論是在北約軍事保護上，還是在雙邊貿易往來中，而現在兩方又多了一個格陵蘭的問題。

2026年1月19日，圖為特朗普在社交平台上發布圖片，其中可見特朗普帶領萬斯、魯比奧將美國國旗插在格陵蘭上，意味格陵蘭稱為美國第52個州份，並帶有2026年的日期。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

歐洲人也在與特朗普打交道的過程中逐漸意識到，任何所謂達成的協議不過都是暫時的安慰劑。一旦特朗普決定想要新東西，便會立刻反悔。每天面對不確定局面的歐洲，現在愈發需要想出方法如何應對。

對此，比利時首相德韋弗（Bart De Wever）表示，歐洲此前因希望換取美國在烏克蘭問題上的支持，對其包括關稅在內的一系列霸凌行為，表現的過於寬容，導致太多底線被突破。而現在面臨格陵蘭威脅的歐洲，正處於必須作出抉擇的十字路口。

德韋弗說，「我們要麼團結並肩，要麼分崩離析。若選擇分裂，這將標誌着長達80年的大西洋主義時代真正走向終結。」

美國與歐洲「分手」仍將延續……

更值得留意的是，特朗普在達沃斯會前和會議時態度上的戲劇性變化。中國社科院美國研究所研究員劉衛東指出，特朗普對歐洲立場上的這一轉變是內外壓力共同作用的結果。一方面，美國國內在格陵蘭島問題上存在巨大分歧。近日的民調顯示，僅有17%的美國民眾支持總統奪取格陵蘭島，支持武力奪島的人只有4%。隨着中期選舉臨近，外界評估這對共和黨不利，認為其有極大機會失掉眾議院控制權。

另一方面，歐洲方面不願妥協的堅定立場，也許亦令特朗普改變了態度。對特朗普此前發出的關稅威脅，歐洲議會已決定無限期凍結歐美貿易協定，還考慮對價值930億歐元的美國輸歐商品加徵關稅。歐洲方面還放風表示考慮對美動用有「貿易火箭筒」之稱的反脅迫工具（ACI）。

美國及歐盟旗幟・美歐關係：A worker adjusts European Union and U.S. flags at the start of the 2nd round of EU-US trade negotiations for Transatlantic Trade and Investment Partnership at the EU Commission headquarters in Brussels November 11, 2013. REUTERS/Francois Lenoir/File Photo

劉衛東認為，雖然特朗普認定歐洲在軍事上沒有意願和能力與美國正面對抗，但歐洲議會的決定意味着美歐達成的貿易協定可能作廢，這是特朗普所不能接受的。

然而，有分析指儘管美歐圍繞格陵蘭島的爭端或將有所降溫，惟對跨大西洋關係帶來的衝擊仍將延續。對所有歐洲人而言，特朗普的反復無常和其近期對控制格陵蘭的執著追求，讓歐洲對美歐安全與貿易同盟的信心消失殆盡。九位歐盟外交官員近日向《政治報》（POLITICO）表示，歐洲各國政府不得不承認一個難以接受的現實：如今美國人已經成了反派角色（baddies）。

在這一背景下，歐洲各國不得不重新審視對美關係。例如，在美國近期組建的「和平委員會」，法國總統馬克龍帶頭拒絕加入，瑞典首相21日直言歐洲需要減少對美依賴……

經歷達沃斯變特朗普的砲轟「舞台」後，外界應留意到與西方盟友的不斷告別，將是特朗普二度入主白宮以來的政治主軸之一。他不僅埋葬了歐洲作為「平等夥伴」的幻想，還摧毀了二戰以來由美國親手構建的「基於規則的國際秩序」。