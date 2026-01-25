越共中央政治局19人名單公布　近半為新面孔

越南共產黨中央委員會1月23日召開會議，選舉第14屆中央政治局、總書記、中央書記處，其後發布中央政治局19人名單，根據統計，名單當中近半人為新面孔。



新一屆越共中央政治局19名成員中，10人為上一屆政治局委員留任，9人為新晉入選，《中國新聞周刊》指，在180位中央委員中，也有87位屬首次當選，意味越共領導層高級幹部的更替接近一半。

越南共產黨第十四屆中央委員會第一次全體會議2026年1月23日在首都河內舉行，選舉產生越共第十四屆中央政治局。（新華社/越通社）

越共中央政治局19人名單

一、越共中央總書記、中央軍委書記蘇林；

二、越共中央政治局委員、國會黨委書記、國會主席陳青敏；

三、越共中央政治局委員、中央書記處常務書記、中央機關黨委書記陳錦秀；

四、越共中央政治局委員、越共中央書記處書記、中央組織部部長黎明興；

五、越共中央政治局委員、國會黨委常務副書記、國會常務副主席杜文戰；

六、越共中央政治局委員、越共中央書記處書記、越南祖國陣線和中央各群眾團體黨委書記、越南祖國陣線中央委員會主席裴氏明懷；

七、越共中央政治局委員、政府黨委常委會委員、中央軍委副書記、國防部部長潘文江大將；

八、越共中央政治局委員、政府黨委常委會委員、中央公安黨委書記、公安部部長梁三光大將；

九、越共中央政治局委員、河內市委書記阮維玉；

2026年1月23日，在越南首都河內的越南共產黨第十四屆中央委員會第一次全體會議現場（新華社/越通社）

十、越共中央政治局委員、越共中央書記處書記、中央軍委常委會委員、越南人民軍隊總政治局主任阮仲義大將；

十一、越共中央書記處書記、中央宣教與民運部部長鄭文決；

十二、越共中央書記處書記、政府黨委常委會委員、外交部部長黎懷忠；

十三、越共中央書記處書記、中央內政部常務副部長黎明智；

十四、越共中央書記處書記、胡志明市市委書記陳流光；

十五、越共中央委員、越共中央辦公廳主任范嘉足；

十六、越共中央委員、中央檢查委員會主任陳士青；

十七、越共中央委員、中央政策與戰略部部長阮青毅；

十八；越共中央委員、胡志明國家政治學院黨委常務副書記、胡志明國家政治學院常務副院長段明訓；

十九、越共中央委員、政府黨部委員會委員、農業與環境部黨委書記、部長陳德勝