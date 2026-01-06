中國劇《驕陽似我》含九段線地圖　Netflix越南應政府要求急下架

越南周日（1月4日）以劇中出現中國用以主張南海爭議性領土主權地圖畫面為由，下令串流平台Netflix下架中國電視劇《驕陽似我》（Shine on Me）。Netflix其後已在越南下架《驕陽似我》。



越南文化體育與旅遊部稱，文化體育與旅遊部電影局已發文要求Netflix自周六晚9時起的24小時內，立即在Netflix網站和應用程式上，下架影片《驕陽似我》。Netflix其後發聲明稱：「在收到政府的書面要求後，我們已在越南下架《驕陽似我》。」

《驕陽似我》劇照。（Netflix）

Netflix曾在2023年因類似原因停止在越南上線另一部中國愛情劇《向風而行》（Flight to You），越南還曾因影片中出現有關地圖畫面，禁止電影《芭比》在當地上映。

2025年3月，內地知名茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）因其手機應用程式中的地圖被指出現宣示南海主權的「九段線」，激起越南網友的強烈反對，並在社交媒體上掀起一場抵制風波，其後霸王茶姬的手機應用程式在越南的谷歌和蘋果應用程式商店下架。