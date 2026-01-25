伊朗抗議未平　特朗普政府執意遣返居美移民

據一家伊朗裔美國人非政府組織稱，儘管伊朗此前發生的抗議活動造成數千人死亡，且仍未完全平息，但特朗普政府仍計畫將伊朗移民遣返。



法新社報道，這將是自伊朗爆發大規模抗議活動以來，首批飛往伊朗的遣返航班。抗議活動在1月初達到頂峰，隨後遭到暴力鎮壓。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾多次威脅要對伊朗發動軍事打擊以回應鎮壓，但此後他似乎收回了這些威脅，稱因為德黑蘭已暫停執行原定的處決計畫。

美國伊朗裔全國委員會（NIAC）星期四（1月22日）說，他們獲悉特朗普政府計畫重啟飛往伊朗的遣返航班。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，圖為特朗普在達沃斯世界經濟論壇上發表講話。（Reuters）

NIAC主席阿蔔迪（Jamal Abdi）說：「在伊朗遭受殘酷鎮壓之際，正是這個向伊朗人承諾‘援助即將到來’的政府，如今卻強行將伊朗人送回危險之中。」

代表伊朗駐美利益的外交官梅赫拉巴迪（Abolfazl Mehrabadi）星期六（24日）告訴伊通社，約有40名伊朗人將被驅逐出境。

他說，他們將於星期天（25日）從亞利桑那州鳳凰城的一個機場出發。

據代表他們的移民權益組織「美國移民委員會」發表的聲明，這40人中包括兩名面臨死刑的同性戀男子。在伊朗，同性戀行為可判處死刑。

該組織說，這兩名男子目前被關押在亞利桑那州的一個移民拘留中心，阻止他們被驅逐出境的法律程式仍在進行中。

文章獲《聯合早報》授權轉載

