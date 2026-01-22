伊朗示威｜政府首次公布3117死　低於人權組織統計

伊朗烈士與退伍軍人事務基金會1月21日表示，在近期的示威活動中，有3,117人喪生，其中包括2,427名伊朗普通民眾及執法人員。



這一數字與人權組織統計的數字有所不同。總部位於美國的人權活動家新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency，HRANA）表示，在這波示威浪潮中有4,519人被殺，其中包括4,251名示威者、197名安全人員、35名18歲以下人員以及38名據稱既非示威者也非安全人員的旁觀者，另有9,049單死亡案例正在審核當中。

路透社更是引述伊朗官員稱，政府已證實至少5000人在示威中死亡，其中包括約500名安全人員。

2026年1月18日，英國倫敦，示威者聚集在伊朗大使館外，聲援伊朗全國的抗議活動。圖為示威者手持的橫幅，內容為沾滿假血、附有骷髏和昆蟲圖案的伊朗國旗。 （Reuters）

伊朗烈士與退伍軍人事務基金會在聲明中稱，這些死亡大多發生在近幾日的「恐怖襲擊」之中，其殘暴程度「令人聯想到ISIS的惡行」。

聲明指，許多受害者為路人，他們或成為蓄意謀殺行動的目標，或在恐怖分子的無差別掃射和盲目暴行中喪生。