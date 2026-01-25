緬甸大選最終輪投票　敏昂萊駁斥批評

緬甸軍政府領導人星期天（1月25日）駁斥了外界對緬甸大選的批評。緬甸大選的最後一輪投票將於星期天結束。



路透社報道，據國家電視台播出的視頻顯示，軍政府領導人敏昂萊星期天對記者說：「無論國際社會是否承認此次選舉，我們都不會理會他們的觀點。人民的投票就是我們需要的認可。」

在12月28日和1月11日舉行的兩輪投票中，軍方支持的聯邦鞏固與發展黨在下議院209個席位中贏得193席，在上議院78個席位中贏得52席。

由於內戰，緬甸主要反對派並未參加此次選舉。去年擔任東盟輪值主席國的馬來西亞說，東盟不會認可此次選舉。

緬甸選民星期天在包括仰光和曼德勒在內的約60個城鎮投票。據國內媒體發佈的照片​​顯示，敏昂萊身着便服，在曼德勒的一個投票站與選民見面，氣氛似乎很輕鬆。

一名消息人士稱，敏昂萊正考慮任命他人接替他擔任武裝部隊總司令，他本人可能全面轉入政壇。

2025年12月28日，在緬甸首都內比都舉行的緬甸大選中，人們在投票所排隊投票。（Reuters）

當被問及可能在未來政府中扮演的角色時，敏昂萊星期天說，現在談論此事還為時過早。「一旦議會召開，他們有自己的程序和遴選方法。」

此次大選前兩輪投票的投票率約為55%，遠低於2020年和2015年大選約70%的投票率。

不過，軍政府仍稱這是一次成功的大選。但緬甸各大城市居民告訴路透社，他們感到恐懼，許多人被迫參與投票以避免被捕或遭到報復。

一名仰光居民說，軍官及其家屬居住的社區的投票站投票率似乎很高，但其他地區鮮有選民。

本文獲《聯合早報》授權轉載

