美國伊朗關係緊張　美軍林肯號航母戰鬥群抵達中東演習

美國「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航空母艦戰鬥群於1月25日抵達中東地區，並進行為期數天的演習。外界關注今次行動會否令美伊緊張局勢再次升溫。



阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）及以色列第13頻道等傳媒報道，林肯號戰鬥群此前在中國南海活動，後經馬六甲海峽調整航向，本月底前抵達中東附近海域。

美國空軍中央司令部（AFCENT）的聲明指，今次行動旨在透過部署一支可信、隨時可以作戰且負責任的部隊來鞏固和平，其目的是為了遏制侵略、降低誤判風險並安撫合作夥伴。

該戰鬥群以尼米茲級（Nimitz）核動力航母林肯號為核心，搭載包括F-35C隱形戰機在內的先進機隊，並由配備戰斧巡航導彈的驅逐艦護航。與此同時，英國的颱風戰鬥機與美軍F-15E也已部署至卡塔爾，增強區域威懾態勢。

2026年1月19日，美國華盛頓特區，圖為特朗普接受路透社訪問。（Reuters）

據人權組織統計，伊朗抗議死亡人數已超過5000人。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將航母部署描述為讓伊朗「保持誠實」的方式，主張軍事力量是唯一能令德黑蘭方面尊重的語言。

2024年8月10日，圖為一架戰機正要降落在林肯號甲板上。正在太平洋（Reuters）

而伊朗軍方高層則警告，任何打擊都將使美軍在該地區的所有基地成為「合法目標」。伊朗外長在媒體撰文稱，若遭攻擊將「動用一切手段還擊」。