伊朗總統之子呼籲解除網絡封鎖　指拖延公開鎮壓影像無濟於事

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）兒子尤瑟夫（Yousef Pezeshkian）罕見公開呼籲當局解除自全國抗議以來實施的網絡封鎖，直言試圖推遲鎮壓暴力影像傳播「無法解決任何問題」，只會擴大民眾與政府間的隔閡，並將更多不滿者推向對立面。



尤瑟夫在Telegram發文指出，斷網的風險高於恢復網路後可能重現的抗議，安全部門必須學會在網路存在下維護穩定。他雖附和其父佩澤希齊揚的論調，將暴力歸咎於「外國關聯的專業團體」，但也承認安全部隊「可能犯錯」。

目前伊朗內部對是否放寬限制存在分歧，總統與通訊部長支持解除網絡封鎖，但最高國家安全委員會負責人拉里賈尼（Ali Larijani）反對。

2026年1月14日，人們參加在伊朗德黑蘭因貨幣貶值引發抗議而喪生的安全部隊葬禮。（Reuters）

總部位於挪威的伊朗人權組織估計死亡人數可能高達2.5萬人，另有數千人被拘留。德黑蘭法拉比眼科醫院院長稱，自抗議以來已為逾1000名需緊急眼部手術的患者進行手術。

網絡封鎖每日造成約2000萬美元（約1.56億港元）經濟損失，並嚴重衝擊跨境物流與貿易。伊朗貨幣里亞爾持續貶值，股市連日下跌，央行國債認購率僅15%，恐加劇財政壓力與通脹。