法國計劃9月起禁止15歲以下兒童使用社交媒體

據法新社看到的一份法律草案顯示，法國將提議從2026年9月起禁止15歲以下兒童和青少年使用社交媒體。



這項舉措得到了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的支援。 馬克龍本月說，應於2026年1月開始就此提案進行辯論。

這份草案指出：「許多研究和報告證實，青少年過度使用電子螢幕會帶來各種風險。 」

政府表示，不受限制地訪問互聯網的兒童會接觸到不適宜的內容，可能遭受網路騷擾，甚至影響睡眠。

該法律草案包含兩項條款。第一項條款規定「網上平台向15歲以下未成年人提供網上社交媒體服務」屬於違法行為。 第二項條款則呼籲禁止在中學使用手機。

馬克龍上月說，應於2026年1月開始就禁止15歲以下兒童使用社交媒體提案進行辯論。（截圖自X@EmmanuelMacron）

馬克龍曾說，保護未成年人的數位安全是其政府的優先事項，但執法和遵守國際法一直是個難題。

2018年，法國禁止在幼稚園和中學使用手機，但這項禁令很少得到執行。

與此同時，法國一項將「數碼法定年齡」設定為15歲的法案於2023年獲得通過，但隨後被擱置，此舉違反了歐盟的相關規定。

本月，法國參議院支援一項旨在保護青少年免受過度使用電子螢幕和社交媒體侵害的提案，其中包括要求13至16歲的青少年註冊社交媒體網站必須獲得父母的授權。

參議院的這項提案已提交國民議會，需經國民議會批准後方可生效。

澳洲本月率先在全球範圍內禁止16歲以下青少年使用社交媒體。

