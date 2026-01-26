英國首相近8年未訪華　英媒：「施紀賢認為這是失職」

施紀賢（Keir Starmer）有望成為近八年來首位訪問中國的英國首相。據英國《觀察家報（The Observer）》報道，他將於1月28日抵達中國，開啟為期三天的訪華行程。



據英媒消息，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）、商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）等高級官員，以及一大批英國企業高管都將跟隨施紀賢共同出訪，旨在跨大西洋關係緊張之際加強與中國的經貿聯繫，增強英國經濟。英媒26日稱，隨行的商業代表團涵蓋生命科學、航空航天、金融服務等多個領域的企業，「施紀賢準備對中國發動他的魅力攻勢」。

唐寧街10號消息人士透露，「施紀賢認為，前幾任首相不去中國是失職」，施紀賢希望加強與這個世界第二大經濟體的商業合作。一名消息人士稱，「視而不見，假裝中國無關緊要是魯莽的，只會讓英國更加貧窮、更加不安全」。施紀賢也強調，現在是時候拒絕在所謂「黃金時代」和「冰河時代」之間作出那種「過於簡單化的二元選擇」了。

「對中國視而不見，只會讓英國更貧窮、更不安全」

根據英媒披露的信息，施紀賢將於28日開始對北京和上海進行訪問，其間將與中國領導人舉行會晤。

3名熟悉此次訪問的消息人士對路透社透露，財政大臣里夫斯、商業與貿易大臣彼得·凱爾將一起訪問中國。《金融時報》指出，里夫斯此前主導重啟了英中經濟與財經對話，推動兩國開展更多合作。該機制的上一次會議於一年前舉行，當時公佈了一些頗為罕見、且細節程度很高的協議，中國滙豐銀行、施羅德等英國企業發放了新的商業牌照和配額。

2025年11月27日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）站在首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）旁邊。（Reuters）

路透社分析稱，英方派出政府中級別最高的兩位人物隨行出訪，表明英國政府對此次訪問的高度重視，而此次行程正值英國與其傳統上最親密的盟友美國關係緊張之際。

「此行的核心目標是推動經貿合作。」《觀察家報》稱，除了凱爾外，首相國家安全事務顧問鮑威爾（Jonathan Powell）、新任英國駐美國貿易與投資特使Valen Chandra也將加入訪華團。商業界的隨行人員包括滙豐銀行、Diageo、Octopus Energy Group和積架(JAGUAR)、Land Rover等公司的高管。

該報指出，英國政府內部普遍認為，在美國總統特朗普執政下，東西方力量格局正在加速調整，此時進行的訪華之行具有重要外交意義。自2010年以來，英國對華政策經歷了從卡梅倫時期承諾的「黃金時代」，到前首相約翰遜、特拉斯和蘇納克政府將中國視為「敵對國家」的「深度凍結」時期，施紀賢政府現在正計劃採取唐寧街所說的「冷靜、成熟的」對華方針。

英媒報道稱，文翠珊（Theresa May）是上一位訪華的英國領導人，她在2018年的訪問恰逢保守黨前首相卡梅倫（David Cameron）口中英中關係「黃金時代」的尾聲。在那個時期，中國企業可以參與英國5G網絡、核電站建設等敏感領域，但隨後英國政府改變了相關政策。施紀賢的政府上周批准在倫敦塔對面建設新的中國使館，他本人也決心改善中英關係「時冷時熱」的狀態。

圖為2018年7月31日，中國國務院前總理李克強與英國前首相文翠珊（Theresa May）在北京人民大會堂會面。（Getty Images）

「保守黨離開時，留下的是情緒低落、在兩個極端之間劇烈搖擺的國家。我們正用清晰的判斷力和堅定的決心，取代情緒化的起伏和相互矛盾的信息。通過以國家利益為出發點，採取穩定、一貫的路線，我們將既維護國家安全，也支持國內就業。」施紀賢直言，現在是時候拒絕在所謂「黃金時代」和「冰河時代」之間，作出那種「過於簡單化的二元選擇」了。

上月，施紀賢在倫敦金融城市長宴會上表示，英中關係從「黃金時代」翻轉到「冰河時代」，「結果是，當我們的盟友已經形成了更為成熟、複雜的對華政策時，英國卻成了一個異類」，「多年來，人們一直說中國是正在崛起的力量，而現在，它已經到來，英國需要一套承認這一現實的對華政策」。

一名英國政府消息人士也說道，「視而不見，假裝中國無關緊要是魯莽的，只會讓英國更加貧窮、更加不安全」。

英國政府信息顯示，中國已是英國第三大貿易夥伴，支撐着約37萬個英國就業崗位。中國擁有14億多人口和約9億人的龐大消費群體，是英國企業想要拓展的重要市場。在正式對中國訪問之前，施紀賢派遣了5名部長級官員訪華，為此行奠定基礎。

本文獲《觀察者網》授權轉載

