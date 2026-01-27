美對韓祭加關稅威脅　韓國稱未獲正式通報　急派高層赴美磋商

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布要上調對韓國輸美汽車、木材、藥品等商品關稅至25%後，韓國總統府1月27日回應指，表示美方尚未就此事正式通報，韓方將冷靜應對並已派高層赴美磋商尋求解決方案。



韓總統府發言人姜由楨27日表示，關稅措施只有在完成美國《聯邦公報》公布等法定行政程式後才能生效。韓國政府將向美方表明履行相關貿易協議的意願，並冷靜應對此事。

2025年10月29日，韓國慶州，韓國總統李在明（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）舉行會面。（X@whitehouse）。

為應對當前局勢，政策室長金容范當天上午主持召開緊急會議，商討對策。目前，韓國已啟動高層外交溝通機制。正在加拿大訪問的產業通商部長官金正官將立即轉赴美國，計劃會晤美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）；產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九亦將於近日訪美，與美國貿易代表磋商。

據韓國政府27日披露，美國駐韓使館臨時代辦已於本月13日向韓國副總理裴慶勳發函，此被視為關稅威脅前的警告訊號。美方在信中指，美企在雲安全保障等領域遭受歧視待遇，敦促韓方落實「不歧視在韓美企」承諾。

特朗普26日在社交媒體發文，指責韓國政府未落實涉及互聯網平台、數碼服務等政策的相關協議——即2025年11月韓國執政黨發起的《對美投資特別法案》，並宣布要對韓國輸美汽車、木材、藥品等商品的關稅從15%上調至25%。