美公布最新國防戰略　稱韓國應承擔震攝朝鮮主要責任　未提及台灣

美國國防部1月23日（週五）晚上發布最新版本的《國防戰略》（National Defense Strategy，NDS）報告，將本土安全置於印太地區之上，似乎暗示美國將削減駐歐和駐韓美軍的開支。報告並未提及台灣。



綜合路透社與美國軍事媒體《Breaking Defense》的報道，最新版本的《國防戰略》否認美國正走向「孤立主義」（isolationism）的趨勢，同時呼籲盟友承擔更多責任，並增加對國防工業基礎的投資。

2022年3月3日，美國華盛頓，從空中拍攝的五角大樓（Pentagon）。（Reuters）

《國家安全戰略》闡述國防部將如何遵循《國家安全戰略》（NSS）的指導方針，它歷來被認為是五角大樓運作的基礎文件。

報告中列出五角大樓的四大優先事項是：

1. 保衛美國本土

2. 在印太地區「以實力而非對抗」遏制中國

3. 增加與美國的盟友及夥伴分擔國防責任

4. 「大力發展」美國國防工業基礎

值得留意的是，國防戰略文件指：「韓國有能力承擔震攝朝鮮的主要責任，同時需要美國提供關鍵但更為有限的支持。鑑於韓國面臨來自朝鮮直接而明確的威脅，韓國亦有意願這樣做。這種責任平衡的轉變符合美國更新其在朝鮮半島軍事部署的利益。」

此外，歐洲似乎成為另一個美軍縮減開支的地區。該文件不遺餘力地指出，歐洲應該能夠輕易壓制俄羅斯，甚至還附上一張圖表，顯示除美國以外的北約（NATO）經濟體量超過俄羅斯，並指出「莫斯科根本沒有能力嘗試在歐洲稱霸」。

2026年1月7日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在國會山莊向眾議院通報委內瑞拉局勢時，向媒體發表講話。（Reuters）

另一點值得留意的是，「台灣」一詞並未在文件中出現。