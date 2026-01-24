美公布最新國防戰略 稱韓國應承擔震攝朝鮮主要責任 未提及台灣
撰文：王海
出版：更新：
美國國防部1月23日（週五）晚上發布最新版本的《國防戰略》（National Defense Strategy，NDS）報告，將本土安全置於印太地區之上，似乎暗示美國將削減駐歐和駐韓美軍的開支。報告並未提及台灣。
綜合路透社與美國軍事媒體《Breaking Defense》的報道，最新版本的《國防戰略》否認美國正走向「孤立主義」（isolationism）的趨勢，同時呼籲盟友承擔更多責任，並增加對國防工業基礎的投資。
《國家安全戰略》闡述國防部將如何遵循《國家安全戰略》（NSS）的指導方針，它歷來被認為是五角大樓運作的基礎文件。
報告中列出五角大樓的四大優先事項是：
1. 保衛美國本土
2. 在印太地區「以實力而非對抗」遏制中國
3. 增加與美國的盟友及夥伴分擔國防責任
4. 「大力發展」美國國防工業基礎
值得留意的是，國防戰略文件指：「韓國有能力承擔震攝朝鮮的主要責任，同時需要美國提供關鍵但更為有限的支持。鑑於韓國面臨來自朝鮮直接而明確的威脅，韓國亦有意願這樣做。這種責任平衡的轉變符合美國更新其在朝鮮半島軍事部署的利益。」
此外，歐洲似乎成為另一個美軍縮減開支的地區。該文件不遺餘力地指出，歐洲應該能夠輕易壓制俄羅斯，甚至還附上一張圖表，顯示除美國以外的北約（NATO）經濟體量超過俄羅斯，並指出「莫斯科根本沒有能力嘗試在歐洲稱霸」。
另一點值得留意的是，「台灣」一詞並未在文件中出現。
美媒：美國防部準備調遣1500士兵 或部署至明尼蘇達州馬斯克旗下Grok將接入美國防部網絡 防長：確保數據到位伊朗示威｜白宮社媒一句話 刺激美國防部Pizza指數異常委內瑞拉｜美國防部長：200名美軍參與行動 極速捉拿馬杜羅