特朗普批韓國沒履行貿易協議　將汽車、藥品等關稅提升至25%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體上宣布，他將把韓國多種商品的關稅提高到25%，指責韓國「沒有履行」此前與華盛頓達成的貿易協議。



法媒報道，特朗普周一（1月26日）在Truth Social貼文稱，由於韓國國會仍未批准兩國政府此前達成的貿易協議，美國對韓國汽車、木材、藥品的進口關稅以及其他『對等關稅』的稅率將從15%提高至25%。

美韓數月前經過緊張的談判達成一項貿易與安全協議，現在特朗普的態度卻出現大轉彎。

特朗普和韓國總統李在明去年10月會晤後才最終敲定協議，其中包括韓國的投資承諾和美國削減關稅。

2025年10月29日，韓國慶州，韓國總統李在明（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）舉行會面。（X@whitehouse）。

根據美韓協議，華盛頓將繼續對包括汽車、汽車零部件、藥品在內的韓國商品徵收最高達15%的關稅。至關重要的是，協議條款將美國對韓國汽車的關稅從25%降至目前的水平。

如果特朗普最新的威脅付諸實施，將逆轉這一局面。

汽車行業佔韓國對美國出口總額的27%，美國幾乎佔了韓國汽車出口總額的一半。

如果美國恢復提高韓國的關稅水平，韓國的出口競爭力將不如日本和歐盟等經濟體，因為日本和歐盟都已同美國達成協議，關稅降至15%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

