美國ICE緬因州執法5天拘逾200人　州長不滿：把執法人員撤出去

美國移民和海關執法局（ICE）過去5天在緬因州（Maine）拘捕逾200人，民主黨籍州長米爾斯（Janet Mills）對此強烈批評，要求美國總統特朗普（Donald Trump）把執法人員撤出該州。



美國國土安全部（DHS）助理部長麥克勞林（Tricia McLaughlin）較早前公布，「在過去5天，勇敢的ICE男女執法人員已經在緬因州逮捕200多名非法移民。」她指被捕的疑犯不乏「罪大惡極之徒」，包括被控犯有嚴重罪行並已定罪的非法移民，例如嚴重襲擊、非法監禁和危害兒童。

2026年1月23日，緬因州波特蘭（Portland）民眾發起示威，抗議ICE在當地的拘捕行動（Reuters）

ICE上周起在緬因州啟動「捕獲行動」（Operation Catch of the Day），屬特朗普政府打擊非法移民行動的一部份，由國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）監督。

州長米爾斯稱，她已要求與特朗普會面，以便當面要求他撤回駐緬因州的ICE人員。

她指「我聽說被拘留的人，或者說列入名單的人，很多都是緬因州居民，他們在緬因州工作，他們孩子在緬因州學校就讀，他們孩子住在緬因州家中，他們沒有任何犯罪記錄，這令人擔憂。」