德企2025年在華投資達4年來最高點　美國發動貿易戰反成推力

路透社1月27日報道，2025年德國企業對華投資達4年來最高點，彰顯美國貿易戰所帶來的影響。報道引用德國經濟研究所（IW）過去未公開的數據顯示，2025年1月至11月，中國吸引德企投資逾70億歐元（約641億港元），較2024年和2023年的45億歐元（約412億港元）增長55.5%。



IW研究所國際經濟政策主管馬特斯（Juergen Matthes）稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）激進貿易政策促使德國企業持續加快在中國擴展業務。這種轉變還受「地緣政治衝突」擔憂推動，企業加大在華投資，以便降低美國關稅和出口限制風險。

路透社此前指出，德企在特朗普第二任期的第一年幾乎對美國投資減近半。

2025年7月，王毅在柏林與德國總理默茨（Friedrich Merz）討論中德關係、烏克蘭等議題。（中國外交部）

報道指，德企如巴斯夫（BASF）、福士汽車（Volkswagen，又稱大眾）等高度依賴中國市場。德國知名摩打和風機製造商依必安派特（EBM-Papst）2025年在華投資3000萬歐元，佔總投資逾五分之一。

報道稱，繼2024年被美國超越後，2025年中國重新成為德國最大貿易夥伴，這是因為世界第二大經濟體的進口量上升。