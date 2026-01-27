北約秘書長：歐洲無美國實現自我防衛是「做夢」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）警告，如果沒有美國，歐洲將無法實現自我防衛。



呂特周一（1月26日）在歐洲議會發表講話時說：「如果有人認為歐盟或整個歐洲在沒有美國的情況下可以實現自我防衛，那就繼續做夢吧。」

特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖奪取格陵蘭島，引發歐洲憤怒，並促使歐洲熱議減少對美國的軍事依賴。過去幾周，西班牙外長阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）和歐洲防務專員庫比柳斯（Andrius Kubilius）都提出建立歐洲軍隊的可能性。

不過，呂特指出，如果歐洲打算獨立發展防務能力，就須把軍費開支佔國內生產總值（GDP）的比率從5%增加至10%，還須投入數十億歐元資金來發展核武器。

他對歐洲議會議員們說：「你們將會失去我們自由的最終保障，即美國的核保護傘，所以嘿，祝你們好運。」

2026年1月21日，美國總統特朗普在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會談。（Reuters）

他還嘲諷地說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會「非常樂意」看到歐洲自建軍隊，因為這將耗損歐洲各國的兵力，削弱他們的力量。

他表示，歐洲各國應按照特朗普的要求，繼續承擔更多維護自身安全的責任，但這必須在包含美國的跨大西洋聯盟框架內進行。

呂特堅稱，美國依然全面履行對北約《第五條》集體防禦條款的承諾，美方只是希望歐洲持續增加軍事開支。他指出，美國需要一個安全的歐洲—大西洋地區，也需要一個安全的歐洲，因此美國在北約有著切身利益。

不過，法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）駁斥呂特的說法，巴羅周一晚間在社交平台X（前稱Twitter）發文稱：「歐洲能夠也必須為自身安全承擔責任」。

就烏克蘭尋求加入北約，呂特表示，此事目前受到「多個北約國家阻止」。他稱烏克蘭加入北約的「不可逆路徑」依然存在，但短期內在政治和現實層面，此事並不在議程上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

