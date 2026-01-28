美國宣布將於中東舉行數日空中軍演　伊朗批美方威脅引致地區不穩

中東緊張局勢持續之際，美國中央司令部（CENTCOM）1月27日宣布，司令部轄下空軍部隊將於中東舉行為期數天戰備演習，惟未公開軍演的日期、實際地點等細節。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）同日與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通話時，批評美方的威脅引致中東地區不穩。



英國《衛報》及半島電視台（Al Jazeera）27日報道，中央司令部當日發聲明，司令部轄下的美國第九航空隊（又稱中央空軍，AFCENT）進行為期數天的軍演，以展示在美國在中東部署、分散和維持作戰空中力量的能力。

中央司令部宣布進行軍演前夕，美國「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航空母艦戰鬥群於1月25日抵達中東地區。

對於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令在中東增加軍事部署，佩澤希齊揚27日與穆罕默德通話時，稱美國的威脅旨在破壞地區安全，除了造成不穩定之外，不會取得任何成果。

圖為2024年9月16日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭出席記者會。（REUTERS）

據伊朗總統辦公室聲明，伊方歡迎任何在國際法框架內，旨在防止戰爭的進程；穆罕默德則重申沙特致力於區域穩定、安全和發展，並表示沙特反對任何針對伊朗的侵略或局勢升級。