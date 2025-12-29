韓國獨立檢察組指控金建希受賄近4億　涉操縱股票及干預國政

韓聯社報道，韓國獨立檢察組（特檢組）12月29日召開記者會，公布對前總統尹錫悅夫人金建希長達半年調查的最終結果，指控金建希利用總統配偶身份收賄，涉案金額達近4億，同時廣泛參與政府各種人事任命和提名。包括金建希本人和前總統尹錫悅在內共有76人面臨訴訟。



特檢組指出，金建希共涉嫌七宗受賄案，從企業和政客收受金額達3.7725億韓元（約203萬港元）的財物，包括價值約1.4億韓元（約75萬港元）的高價繪畫作品、約1億韓元（約56萬港元）的奢華項鍊等。

特檢組表示，金建希所涉案件範圍廣泛，包括德意志汽車公司股價操縱、高價名牌商品收受、總統辦公室及官邸遷移介入、非法政治資金收受等多項問題。

2025年8月6日，韓國前第一夫人金建希抵達首爾特別檢察院。（Reuters）

檢方將其行為定性為「現代版賣官鬻爵」，指控她利用總統配偶身份收受高價財物並廣泛介入人事事務，嚴重破壞韓國公共制度體系。

金建希否認所有指控，在最終證詞中表示這些指控「極其不公正」，她表示：「然而，當我考慮到我的角色以及被託付給我的責任時，我顯然犯了許多錯誤。」

2025年7月9日，韓國前總統尹錫悅抵達法院，出席特別檢察官申請的逮捕令審理聽證會。（Reuters）

金建希自8月12日被首爾中央地方法院簽發逮捕令後一直遭羈押，檢方已請求法院判處其有期徒刑15年及罰金20億韓元（約1076萬港元）。全案定於2026年1月28日宣判。

前總統尹錫悅則因涉嫌違反《公職選舉法》和《政治資金法》等被起訴。