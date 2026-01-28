印度閱兵現「動物士兵」方陣　喜馬拉雅作戰猛獸登場｜有片

1月26日，在印度新德里（New Delhi）舉行的第77個共和國日90分鐘遊行儀式上，「動物士兵」驚喜亮相。牠們與數千名身穿制服的人員一同遊行，搶盡風頭。這支獨特隊伍旨在展示印度陸軍在極端環境下對「動物支援系統」的依賴情況。



印度《經濟時報》（The Economic Times）報道，26日，「喜馬拉雅戰士」動物士兵隨軍隊方陣共同亮相。「打頭陣」的是來自喜馬拉雅山脈拉達克（Ladakh）的雙峰駱駝，牠能在海拔約4572米以上的地區生存，並攜帶200至250公斤負重穿越沙地和陡坡，為偏遠邊境地區提供關鍵補給。

贊斯卡小馬作為瀕危本土品種，首次出現在遊行中，其長期被部署於喜馬拉雅山脈錫亞琴冰川（Siachen Glacier）地區及中印邊境「實際控制線」（LAC）沿線，用於巡邏及運送補給。

「動物士兵」亮相：

隊伍中還包括受訓猛禽，如「空中哨兵」黑鳶，協助監視與反無人機任務。五隻本土培育軍犬亦亮相，牠們配備防彈夾克、攝影機、GPS追蹤器等先進設備，成為反叛亂及高風險行動中的重要兵力倍增器。

閱兵領導人向「動物士兵」敬禮：

現場還有冰川地形車，這種堅固耐用的雪地電單車，能零下環境載傷患撤離，補充動物運輸，適當為牠們減負。