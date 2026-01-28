尼帕病毒｜印度衛生部澄清確診人數為2人　籲勿傳播未經證實報道

印度西孟加拉邦（West Bengal）近日爆發死亡率極高、暫時無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），早前有報道指已有5人確診患上該病毒。印度衛生部1月27日發聲明澄清，自去年12月起，西孟加拉邦錄得2宗確診尼帕病毒案例，已追蹤到196名與這兩名病例關聯的密切接觸者。衛生部強調目前疫情正受到密切監測，並呼籲公眾和媒體切勿傳播未經證實或含有揣測性質的報道。



印度衛生部引述國家疾病控制中心（NCDC）稱，自2025年12月以來，西孟加拉邦通報兩宗確診尼帕病毒病例。

聲明提到，部份媒體在傳播有關尼帕病毒病例的不實數據。

在確診上述這兩例尼帕病毒病例後，印度中央政府與西孟加拉邦政府密切協調，並根據既定方案迅速啟動全面的公共衛生措施。

聲明指，已追蹤到196名與確診病例關聯的密切接觸者，並對其進行監測和檢測。所有追蹤到的密切接觸者均無症狀，且尼帕病毒病檢測結果均為陰性。

印度中央政府和各邦衛生部門通力合作，加強監測、實驗室檢測和現場調查，確保及時控制確診病例。目前尚未發現新增的尼帕病毒病病例。

衛生部強調，現時正密切監測疫情，所有必要的公共衛生措施都已到位。

2021年9月7日，印度科澤科德（Kozhikode），工作人員捕獲一隻蝙蝠，並將其放入塑膠袋中。尼帕病毒（Nipah Virus）主要由食水果的蝙蝠傳播。（Getty）

印度衛生部最後呼籲，民眾和媒體僅採信官方渠道發布的已核實訊息，切勿傳播未經證實或含揣測的報道。