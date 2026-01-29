英國首相施紀賢抵北京　稱與華交往符國家利益　籲商企把握機遇

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月28日抵達北京，開始對中國進行為期4天的正式訪問。他到達下榻的酒店後，對隨行的英國商業代表團發表講話，強調與中方交往符合國家利益，並呼籲英企把握在華的商業機遇。



英國廣播公司（BBC）報道，施紀賢28日在北京的酒店大廳向一眾英企代表稱，英國政府決心放眼全球，抓住國外機遇、建立外交關係，並且始終將國家利益放在首位。

施紀賢指出：「與中方交往符合國家利益，它是世界第二大經濟體。如果把香港也計算在內，中國就是我們的第三大貿易夥伴。」他其後對商業代表團稱，中國蘊藏着巨大的機會。

另外，施紀賢表示，與他同行的商業代表團正在創造歷史，是中英關係作出歷史性改變的一部份。他強調：「人們常說，8天在政治上是很長的時間，試試8年吧，因為距離英國首相踏上中國土地已經過了8年。」

2026年1月28日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪華期間，於北京一間酒店對隨行的英國商業代表團發表講話。（Reuters）

施紀賢這次率逾50間英國大企業高層和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域。他同日稍早下機時，獲中國財政部長藍佛安、英國駐華大使魏磊（Peter Wilson）等人到場迎接。