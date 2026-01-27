施紀賢啟程訪華　稱「不能對中國視而不見」

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）將於周二（1月27日）晚間啟程訪華，開啟八年來英國首相首次中國之行。他強調英國「不會在美國和中國之間被迫選邊」，此次訪問將優先推動中英經濟合作。



施紀賢將率領約60名來自企業、高校及文化機構的隨團代表，訪問北京和上海。施紀賢周一（26日）接受彭博社專訪， 盛讚中國這一世界第二大經濟體，將為英國帶來巨大商機；同時亦駁斥關於「加強對中關係即犧牲英美關係」的說法，稱英美關係密切且成熟。

「我們與美國保持著非常密切的關係，當然，我們希望如此——我們將繼續保持這種關係，同時也會兼顧安全和國防領域。」施紀賢說。

同樣，對中國視而不見、置之不理是不明智的，畢竟中國是世界第二大經濟體，蘊藏著巨大的商機。

2026年1月19日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在英國倫敦市唐寧街9號的簡報室向傳媒發言。此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅要提高關稅，直到美國達成購買格陵蘭的協議。（資料圖片，Reuters）

「我經常被要求在國家之間做出選擇，但我不會這樣做，」施紀賢說。 他類舉美歐貿易協定的例子，稱曾面臨在美歐之間作選擇。他亦表示英國需在美歐軍事合作中扮演更積極角色，呼籲歐洲加強國防合作，應對美國政策波動。

中英關係曾因香港問題、新冠疫情及間諜爭議等問題陷入僵局，近期倫敦批准中國建大使館被視為是為今次訪華鋪路。法新社指，施紀賢此次行程還包括周六（31日）訪問日本。