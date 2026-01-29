特朗普威脅動武　伊朗稱部隊高度戒備：已從「12日戰爭」吸取經驗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月28日敦促伊朗盡快回到談判桌，就核問題達成協議，否則美國的下一次攻擊將更猛烈。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）同日回應指，伊朗部隊已處於高度戒備狀態，會迅速回應任何侵略，並指伊方已從去年與以色列、美國之間的「12日戰爭」中吸取經驗。



阿拉格齊28日在社交媒體X稱，伊朗軍隊已做好充分準備，能對任何針對陸地、空中和海洋的侵略行為，立即予以強有力的回應。

2025年6月19日，伊朗德黑蘭，圖為一棟建築遭以色列襲擊後被焚毀化為灰燼。（Getty）

他強調：「（伊朗）從『12日戰爭』中汲取的寶貴經驗，使我們能夠做出更有力、迅速和徹底的回應。」「12日戰爭」是指以色列去年6月突襲伊朗後所引發的衝突，美國曾介入戰事並對伊方核設施發動空襲，有關方最後於戰事第12天宣布停火。

阿拉格齊補充指，伊朗始終歡迎達成互利共贏、公平正義的核協議，但前提是談判必須在平等基礎上進行，不應伴隨脅迫、威脅或恐嚇，協議也應確保伊朗享有和平利用核技術的權利，並重申伊方從未尋求取得核武。

2025年4月18日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在莫斯科與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

特朗普同日稍早在社交媒體發文，除了警告下一次美國對伊朗的襲擊將更加慘烈外，又指一支由「林肯號」航空母艦為首的艦隊，正開赴伊朗，指這支艦隊較派往委內瑞拉的更龐大。