沙特王儲：不允許任何一方利用沙特領土攻擊伊朗

沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）星期二（1月27日）同伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通電話時說，沙特不會允許任何一方利用沙特領土攻擊伊朗。佩澤希齊揚說，美國對伊朗的威脅破壞地區安全，只會導致動盪。



新華社引述沙特阿拉伯通訊社報導，穆罕默德王儲和佩澤希齊揚27日就地區局勢及伊朗核問題交換意見。佩澤希齊揚介紹伊朗當前局勢，闡述伊朗政府相關努力，並通報有關核問題談判的最新進展。

同日早前，伊朗媒體報導，佩澤希齊揚告訴穆罕默德王儲，德黑蘭歡迎在國際法框架內採取任何防止戰爭的進程。

穆罕默德王儲說，沙特一貫尊重伊朗主權，不會允許任何一方利用其領空或領土對伊朗發動軍事行動或實施任何形式的攻擊，無論攻擊目標指向何方。沙特支援通過對話解決分歧的一切努力，以促進地區安全與穩定。

佩澤希齊揚對沙特立場表示感謝，並對穆罕默德王儲為推動地區安全與穩定所作努力表示讚賞。

伊朗總統府發表聲明說，佩澤希齊揚與穆罕默德王儲就最新國際和地區形勢以及伊朗近期局勢進行溝通。佩澤希齊揚說，自他2024年上任以來，美國和以色列對伊朗經濟施壓、發動戰爭等，加劇敵對行動，近期直接介入、煽動、支持、資助騷亂和暴力活動，導致大量伊朗民眾和安全人員喪生，大批公共財產和設施遭到破壞。

佩澤希齊揚指美國妄圖通過這些行徑將伊朗變成敘利亞或利比亞，但未能正確認識伊朗民族的本質和偉大力量。

佩澤希齊揚強調，伊朗始終並將繼續在國際法框架內、在充分維護國家和人民權利的前提下，歡迎任何有助於實現和平、穩定、防止衝突和戰爭的進程。

美國總統特朗普（Donald Trump）27日在愛荷華州演說中說，另一支美國「艦隊」正在開往伊朗，他希望德黑蘭能與華盛頓達成協議。

美國中央司令部26日在X貼文說，美國海軍林肯號航空母艦打擊群目前已部署在中東，旨在促進地區安全與穩定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

