美國與丹麥、格陵蘭舉行會談 馬克龍：該爭議對歐洲敲響戰略警鐘
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次表明要取得丹麥自治領土格陵蘭後，美國務卿魯比奧1月28日表示、美國、丹麥與格陵蘭代表已開始進行技術層級磋商。丹麥其後證實三方當日舉行會談，討論了「美國對北極安全的擔憂」。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）同日稱，格陵蘭引發的爭議，為整個歐洲敲響了戰略警鐘，提醒歐洲要維護自身主權。
法媒及路透社報道，丹麥、格陵蘭與美國28日舉行閉門會談，丹麥其後發聲明，稱他們討論如何在尊重丹麥的「紅線」，同時解決美國對北極安全的擔憂。
魯比奧同日稍早出席參議院外交關係委員會的聽證會時表示，美國現在已經制定了有關格陵蘭島的程序，將與格陵蘭島和丹麥的官員就此問題舉行技術層面的會議，認為這將為所有有關方帶來好結果。
針對整個格陵蘭爭議，馬克龍與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）28日一同發表講話時，強調歐洲自此必須聚焦於維護歐洲自身主權，為北極安全作出貢獻，打擊外國干涉和虛假訊息，以及應對全球暖化。
馬克龍同時重申法國對丹麥、格陵蘭主權和領土完整的承諾，並強調：「法國將與丹麥並肩同行。」
特朗普欲取格陵蘭 逾29萬丹麥人聯署諷刺請願 要求「購買加州」加拿大駐格陵蘭新領事館下週揭幕 加外長：將派北極巡邏艦前往格陵蘭首都努克突發大規模停電 原因未明特朗普談格陵蘭協議 稱旨在讓美國獲得島上美軍基地主權