美國與丹麥、格陵蘭舉行會談　馬克龍：該爭議對歐洲敲響戰略警鐘

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次表明要取得丹麥自治領土格陵蘭後，美國務卿魯比奧1月28日表示、美國、丹麥與格陵蘭代表已開始進行技術層級磋商。丹麥其後證實三方當日舉行會談，討論了「美國對北極安全的擔憂」。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）同日稱，格陵蘭引發的爭議，為整個歐洲敲響了戰略警鐘，提醒歐洲要維護自身主權。



法媒及路透社報道，丹麥、格陵蘭與美國28日舉行閉門會談，丹麥其後發聲明，稱他們討論如何在尊重丹麥的「紅線」，同時解決美國對北極安全的擔憂。

這張攝於2026年1月17日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型，以及歐盟和格陵蘭旗幟。（Reuters）

魯比奧同日稍早出席參議院外交關係委員會的聽證會時表示，美國現在已經制定了有關格陵蘭島的程序，將與格陵蘭島和丹麥的官員就此問題舉行技術層面的會議，認為這將為所有有關方帶來好結果。

針對整個格陵蘭爭議，馬克龍與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）28日一同發表講話時，強調歐洲自此必須聚焦於維護歐洲自身主權，為北極安全作出貢獻，打擊外國干涉和虛假訊息，以及應對全球暖化。

2026年1月28日，法國總統馬克宏、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen，右）和格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）在法國巴黎愛麗舍宮會晤時向媒體發表講話。（Reuters）

馬克龍同時重申法國對丹麥、格陵蘭主權和領土完整的承諾，並強調：「法國將與丹麥並肩同行。」