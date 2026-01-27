加拿大駐格陵蘭新領事館下週揭幕　加外長：將派北極巡邏艦前往

據加新社（Canadian Press）消息，加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）1月26日表示，加拿大下週在格陵蘭島開設新領事館時，一艘加拿大北極巡邏艦屆時將抵達現場。阿南德接受訪問時稱，加拿大的「原則務實」外交政策下週將在格陵蘭島全面展現。



阿南德透露：「我們將繼續堅持原則，同時保持務實。」她將出席新領事館揭幕儀式，且一艘加拿大海岸警衛隊的北極巡邏艦將出現在現場。她的辦公桌上鋪着一張北極地圖。

看看更多加拿大與格陵蘭相關消息：

+ 9

阿南德表示，開設新領事館，是為了「確保加拿大在北極地區以外履行代表職責，並與其他志同道合的北極國家合作」。她指出：「你將看到我們與各國合作服務加拿大的經濟利益，同時也看到我們在捍衛國際法原則，就像我們與丹麥和格陵蘭島所做的一樣。」

她繼續稱，這項工作包括加強加拿大與格陵蘭島「原住民尤其是伊努伊特人之間的聯繫」，並補充說：「自決是國際法的核心。」據悉，兩地原住民代表也將出席揭牌儀式。

圖為2025年9月29日，加拿大外長阿南德在紐約聯合國大會期間發表講話。（Reuters）

阿南德告訴加新社：「格陵蘭島問題無疑讓人們聚焦北約及其在北大西洋和北極地區必須扮演的角色。」近年來，加拿大在部長級層面更頻繁地與北歐北約夥伴合作，以改善安全問題協調。

報道稱，加拿大原計劃去年11月在格陵蘭島首府努克（Nuuk）開設新領事館，後因惡劣天氣推遲。

此後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）升級了對這一丹麥領土的「吞併」威脅。白宮拒絕排除使用武力獲取格陵蘭島，並威脅對反對這一想法的歐洲國家徵收關稅。特朗普後來降低了威脅，但他仍未放棄這一領土野心。

採訪中，阿南德表示，加拿大增加在格陵蘭島的存在，是總理卡尼（Mark Carney）去年描述的「可變幾何」願景的一個例子，即基於共同價值觀和利益，針對不同議題組建不同的聯盟。

本月早些時候，卡尼在達沃斯（Davos）世界經濟論壇上擴展了這一願景。他指出，所謂「基於規則的國際秩序」已死，並呼籲中等國家團結起來，避免淪為大國博弈的「盤中餐」。這番言論雖未點名美國，卻被普遍視為對特朗普政府單邊主義路線的公開回擊。

延伸閱讀：「叫美國滾蛋」惡搞帽熱銷 抗議特朗普欲購格陵蘭 美國訂單最多

+ 7

隨後，特朗普在達沃斯的發言中公開表達不滿，稱加拿大「從美國得到了很多好處，卻並不感激」，並以「州長」一詞貶稱卡尼，之後就再度對加拿大發出了關稅威脅。

1月24日，特朗普威脅稱，若加拿大與中國達成自由貿易協定，美國將對所有加拿大商品徵收100%的懲罰性關稅，還稱若卡尼要將加拿大變成中國商品進入美國市場的「轉運港」，「那他就大錯特錯了」。

卡尼試圖為紛爭「降温」。他25日回應稱，加拿大與中國達成的貿易安排，只是對幾個近期受關稅影響的行業下調關稅，「糾正過去幾年出現的一些問題」。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

卡尼26日重申，加方「顯然」沒有與中國就自貿協議進行談判。他還提出，特朗普近期頻頻釋放的關稅威脅，是為了在晚些時候啟動的《美墨加協定》續簽談判上提前「擺姿態」。多名貿易分析人士認為，特朗普及其談判團隊很可能借機向加拿大施壓，要求加方在多個領域作出更多讓步。

卡尼告訴記者，他不後悔在達沃斯發表的講話：「我只是如實描述了當前的狀況，你必須保持誠實，這恰恰凸顯了推動貿易關係多元化的必要性。」

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

