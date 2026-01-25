特朗普談格陵蘭協議　稱旨在讓美國獲得島上美軍基地主權

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美媒《紐約郵報》（New York Post）1月24日釋出的專訪中談及格陵蘭問題，稱他們與有關方談判的協議旨在讓美國獲得島上美軍基地及其附近土地的主權。



特朗普23日在白宮接受《紐約郵報》採訪時發表上述言論，並強調：「我們將會得到我們想要的一切，我們正進行一些有趣的談判。」

2026年1月21日，瑞士達沃斯，圖為特朗普在達沃斯世界經濟論壇上發表講話。（Reuters）

報道引述消息人士指，有關方目前正在討論參照英國駐塞浦路斯基地的提案，雖不會讓美國完全擁有格陵蘭全島，但會允許美國對島上的美軍軍事基地擁有「主權」，例如美國太空軍駐當地的圖勒基地（後更名為皮圖菲克太空基地，即Pituffik Space Base）。

《紐約郵報》稱，美國官員擔憂，美方在缺乏主權的情況下，如果作為丹麥自治領地的格陵蘭獨立，美軍於當地的行動屆時或會遭到限制或終止。

這張攝於2025年3月28日的照片中，可以看到位於丹麥自治領地的美軍「皮圖菲克太空基地」（Pituffik Space Base）。（Getty）

目前還不清楚格陵蘭會否支持上述計劃，但格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）此強調，格陵蘭主權歸屬是不可逾越的「紅線」。