施紀賢展開4日訪華行程　預計今日將晤習近平與李強

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月28日晚上飛抵北京，展開4日訪華行程。據英媒報道，施紀賢29日（周四）將會與國家主席習近平及總理李強舉行會面。施紀賢期望此行能深化英中之間的經濟聯繫。



據《衛報》報道，施紀賢是自2018年，保守黨首相文翠珊（Theresa May）以來首位訪問中國的英國首相，他將在人民大會堂與習近平主席舉行40分鐘的會晤，隨後與總理李強會面，並出席一系列文化和商務活動。

2026年1月28日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪問北京，中國國旗和英國國旗在天安門廣場飄揚。（Reuters）

在飛往北京的專機上，施紀賢表示，他希望在保守黨執政多年後，為英中關係帶來「穩定和清晰」。保守黨執政期間，英中關係經歷了「從黃金時代到冰河時期」的「動盪」。

據報道，中國是世界第二大經濟體，也是英國的第三大貿易夥伴，英國每年向中國出口價值450億英鎊（約4846億港元）的商品和服務。

施紀賢隨後將於30日（週五）訪問上海。

2026年1月28日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）乘專機飛抵北京，展開訪華之旅，圖為施紀賢落機後收到一束鮮花。（Reuters）

報道指，施紀賢這次率領的代表團由50多位英國商界領袖組成，其中包括英國航空公司、匯豐銀行和捷豹路虎等高層。