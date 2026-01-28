施紀賢訪華率巨頭企業隨行　學者：歐洲國家尋求打破單一外部依賴

應中國國務院總理李強邀請，英國首相施紀賢（Keir Starmer）將於1月28日至31日對中國進行正式訪問。這將是英國首相時隔8年再次訪華，有英國媒體報道稱其為「重要外交時刻」。



半個世紀來，中英關係總體不斷發展，但近年來也曾受不同因素影響遭遇波折。2024年7月英國新政府上台後，將改善對華關係作為其主要外交政策目標之一。在兩國領導人引領下，中英關係走上改善發展的正軌。

中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平認為，此訪透露出英政府發展對華關係的務實態度，是雙方妥處分歧，推動關係企穩向好的階段性成果。

施紀賢曾公開表示，中國是「科技、貿易和全球治理領域的決定性力量」，必須妥善處理與中國的關係。2024年11月，中國國家主席習近平與施紀賢在二十國（G20）集團領導人里約熱內盧（Rio de Janeiro）峰會期間會晤，為中英關係改善發展明確了方向。施紀賢上任以來，中英先後重啟經濟財金對話、戰略對話，英政府已派遣5名部長級官員訪華，以期穩定兩國關係。

中國外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上表示，中方願以此訪為契機，同英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。

據報道，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）、商業貿易大臣凱爾（Peter Kyle）等政府主要官員，以及由滙豐銀行、布朗普頓（Brompton）和捷豹路虎（Jaguar Land Rover）等公司高層組成的商業代表團將和施紀賢一起訪華。有媒體評論指出，英國方面希望與世界第二大經濟體加強貿易聯繫，以重振疲軟的國內經濟。

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建表示，從訪華陣容不難看出英方對推進兩國經貿合作的重視。目前英國正面臨經濟增長困境，中英在金融、能源、醫藥等領域藴藏合作潛力，中國超大規模市場是英國提振經濟的關鍵機遇。

另有媒體報道，施紀賢訪華期間，英國和中國將重啟「黃金時代」的商業對話，眾多兩國大型企業都將參與其中。有評論認為，重啟後的商業對話或將成為兩國經貿合作的重要載體，該機制能否促成更多實質性合作意向，將是此訪一大看點。

從去年年末法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪華，到開年以來愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）、芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）接連到訪，近來中國與歐洲國家的高層互動正形成密集態勢。

上海大學特聘教授江時學表示，面對地緣政治博弈、關稅壁壘等壓力，越來越多歐洲國家尋求打破單一化的外部依賴，探索對華合作更多的可能性。

中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平說：

施紀賢的加入令中國與歐洲國家高層本輪互動熱潮更具分量。

英國雖已脱離歐盟制度框架，但在歐洲事務中仍保持着重要影響力。英國首相此訪也將成為外界觀察英國對外政策，以及中國與歐洲關係發展的重要窗口。

放眼全球，在國際秩序受到嚴重衝擊的背景下，作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，中英在維護聯合國地位、主張和平解決爭端等方面發出何種信號，同樣值得關注。外界普遍期待，施紀賢訪華之際，中英能夠攜手為世界和平安全與穩定作出更多努力與貢獻。

