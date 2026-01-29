特朗普批明尼阿波利斯市長在「玩火」　涉擊斃男子探員已被停職

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月28日在社交媒體發文，嚴詞批評明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）拒絕執行聯邦移民法的聲明，批評其「嚴重違法」且在「玩火」。



特朗普周三稱：「令人驚訝的是，弗雷剛剛表示，『明尼阿波利斯現在不會，將來也不會執行聯邦移民法。』而此前我剛剛和他進行了一次非常好的談話，其核心圈子裏有人能解釋一下嗎？這種說法嚴重違反了法律，他是在玩火！」

示威者於2026年1月23日在明尼蘇達州明尼阿波利斯參加「ICE Out」抗議日的集會與遊行。社區領袖、宗教領袖與工會呼籲明尼蘇達州居民參與他們所稱的「行動日」，在這場全州總罷工期間，預計有數百家本地企業關閉，以抗議該地區的移民執法行動。（Getty）

弗雷周二與有「邊境沙皇」之稱的白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）會晤後，表明不會在市內執行聯邦移民法，並指相關執法行動已對當地社區及警力造成負面影響與負擔。特朗普政府官員，包括霍曼與司法部長邦迪（Pam Bondi），持續敦促地方當局配合移民及海關執法局拘留無合法身份移民的要求。

另外，國土安全部發言人Tricia McLaughlin證實，參與上周六普雷蒂（Alex Pretti）槍擊案的探員已停職。