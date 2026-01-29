習近平晤施紀賢　稱國際形勢變亂交織　中英需加強對話與合作

據央視新聞報道，1月29日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）。習近平表示，現時國際形勢變亂交織，中英兩國需加強對話與合作。



習近平在開場發言時提到，近年來，中英關係經歷了「曲折坎坷，不利於兩國利益」。

2026年1月29日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）時發表講話。（Reuters）

習近平指，當前國際形勢變亂交織，中英兩國作為聯合國安理會常任理事國，以及世界主要經濟體，無論是維持世界和平穩定，還是促進兩國經濟與民生，都需要加強對話與合作。中國願與英國發展長期穩定的戰略夥伴關係。

習近平同時讚揚英國工黨政府過去對中國的發展做出了重要貢獻。

2026年1月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在北京人民大會堂與國家主席習近平（不在圖中）會面時發表講話。（Reuters）

施紀賢表示，希望與中國建立「更成熟」的關係。中國是全球舞台上的重要參與者，因此英國必須與中國建立更成熟的關係。

施紀賢指今天，他懷着對英國人民的關切來到這裏。施紀賢指他當選執政時，就曾承諾要讓英國重新面向世界。

施紀賢1月28日晚上飛抵北京，展開4日訪華行程。

據《衛報》報道，施紀賢是自2018年，保守黨首相文翠珊（Theresa May）以來首位訪問中國的英國首相，他將在人民大會堂與習近平主席舉行40分鐘的會晤，隨後與總理李強會面，並出席一系列文化和商務活動。