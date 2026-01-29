明尼蘇達遭ICE槍殺男護士新影片曝光　曾踢壞特工車尾燈被壓制

美國明尼蘇達州（Minnesota）男護士普雷蒂（Alex Pretti）24日被移民和海關執法局（ICE）擊斃案再有新影像曝光，經過美媒核查的影片顯示，普雷蒂在同月13日明尼阿波利斯市（Minneapolis）的一場反ICE抗議活動中曾與ICE探員發生肢體衝突。



影片由網絡媒體The News Movement於周三（28日）發佈，當中普雷蒂向正在封鎖路口的聯邦執法人員車輛吐口水，大喊「你們是垃圾」並豎中指，後在車輛駛離時踢壞其尾燈。聯邦探員隨後下車將其壓制在地，並向抗議人群發射催淚瓦斯。

影片顯示，普雷蒂被壓制後腰間疑似露出一把手槍，但全程未見他伸手拿槍。

《明尼蘇達星論壇報》（Minnesota Star Tribune）同日亦刊登了另一段旁觀者拍攝的同一事件影片，可見現場超過百名民眾抗議ICE執法，遭ICE發射催淚瓦斯和辣椒球，目擊者稱普雷蒂當時被「很用力地摔倒在地」，但事後稱自己沒事，並詢問其他抗議者是否安全。

代表普雷蒂父母的律師稱，普雷蒂持有合法隱蔽攜槍許可，稱先前衝突不能成為ICE探員槍殺理由。國土安全部表示正在審查影片。此前，特朗普政府官員稱普雷蒂持槍接近並攻擊執法人員，但未有提供證據。

據報道，此次衝突地點距古德（Renee Nicole Good）早前被ICE特工槍殺的地點僅四個街區。

保守派KOL凱利（Megyn Kelly）就影片表示，普雷蒂一直在「跟蹤、騷擾和恐嚇」邊境巡邏隊：「他的重罪都被錄了下來，是他的魯莽讓他付出了生命代價」。