ICE鎮壓示威激化聯邦與地方衝突　美國兩黨制「泄壓閥」恐將失效

隨着美國聯邦移民執法人員24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）再次射殺一名美國公民，聯邦政府與民眾之間的衝突愈演愈烈。抗議活動讓明尼阿波利斯街頭如同戰場，美國移民與海關執法局（ICE）探員強力鎮壓。



民主黨執政的地方政府禁止當地警方配合ICE的行動，而聯邦政府則用被美國媒體稱為「顛倒黑白」的言辭，為一些聯邦探員辯護。

有美國專家悲哀地表示，美國「距離爆發內戰可能只有幾個小時或者幾天的時間了」。

美國海關執法局（ICE）近期引起一連串動蕩：

射殺、示威、鎮壓，明尼阿波利斯如同戰地

24日，在明尼阿波利斯的街頭，一群戴着口罩、身穿戰術背心的聯邦探員將37歲的亞歷克斯・普雷蒂（Alex Pretti）制服在地，並開槍將其射殺。

這起槍擊事件發生在距離1月7日古德（Renee Good）被槍殺地點僅一英里多一點的地方，而古德被槍殺的地點，距離2020年5月非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被警察跪壓致死的地點，也不到一英里。

據英國《衛報》報道，明尼阿波利斯市長雅各布・弗雷（Jacob Frey）在新聞發布會上厲聲質問：

究竟還要讓多少民眾、多少美國人喪命或重傷，這場行動才能結束？

此番怒斥直指美國聯邦政府在當地持續推行的移民打壓行動。現場憤怒的人群聚集起來，對着聯邦執法人員厲聲怒罵，稱他們為「懦夫」，並讓他們滾回家。

外媒披露，如今，這群移民與海關執法局（ICE）探員們現身大城市的街頭，他們頭戴頭盔，面戴防毒面具，身穿迷彩服，舉槍瞄準目標，製造「堪比內戰」的景象。

《紐約時報》專欄作家、明尼阿波利斯人波爾格林（Lydia Polgreen）稱，作為一名資深戰地記者，他報道過世界多地的內戰。不久前，如果有人說美國任何地方會爆發內戰，他肯定會嗤之以鼻。

然而，波爾格林在文章中寫道：「現在我就身處其中，催淚瓦斯嗆得我眼睛發酸、喉嚨灼痛，我眼睜睜地看着全副武裝的聯邦政府特工闖入一個寧靜的居民區，而這裏距離我中學所在的郊區直線距離只有五英里。」

擔憂：聯邦與地方如爆發衝突，美國內戰將一觸即發？

根據非政府組織「變革國家」報道，賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）凱瑞法學院倫理與法治中心於2024年10月進行了一次桌面模擬，該模擬探討了如果美國總統開展一項極不受歡迎的執法行動，並試圖凌駕於憲法之上，美國國內將如何爆發武裝衝突。

該中心主任、法學院教授芬克爾斯坦（Claire Finkelstein）指出，模擬中推演的情景與明尼蘇達州目前的局勢發展驚人相似。

芬克爾斯坦解釋說：「在那次演習中，總統在費城推行了一項極不受歡迎的執法行動，並試圖將賓夕凡尼亞州國民警衛隊聯邦化。當州長抵制且國民警衛隊仍然效忠於州政府時，總統部署了現役部隊，最終釀成州政府和聯邦軍隊之間的武裝衝突。」

芬克爾斯坦警告說，明尼蘇達州當前正以令人擔憂的態勢，逼近這一危險發展軌跡。

明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Waltz）已下令該州國民警衛隊待命。與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱要援引《叛亂法》行事，這一非同尋常的舉措將賦予他廣泛的權力，允許在美國本土部署軍隊。

有專家分析稱：「這聽起來或許有些極端，但如果沃爾茲動用明尼蘇達州國民警衛隊阻撓ICE的行動，聯邦政府對州長此舉的反應可能是調動陸軍。而如果陸軍與明尼蘇達州國民警衛隊發生衝突，會怎樣？我們不得而知。但有一種可能性是：砰！」

更令美國人擔憂的是，聯邦政府的行為已經讓自由派民眾怒火沖天，他們不只對執政的共和黨感到憤怒，對於抵抗特朗普不力的民主黨同樣不滿。分析認為，如果矛盾激化到更為嚴重的地步，民主黨也同樣可能無力調節社會衝突。兩黨政治作為美國社會的泄壓閥，可能已經處於失效的邊緣。

渥太華卡爾頓大學（Carleton University）政治學家賽德曼（Stephen Saideman）則拋出個人論點稱，局勢如再次升級，美國「距離內戰可能只有幾個小時或幾天的時間」。

賽德曼警示稱：「特朗普執政下的危機，就像接連駛來的有軌電車——永遠有下一場接踵而至。到目前為止我們尚算幸運，可一旦有公民向ICE開槍，或者明尼蘇達州國民警衛隊與ICE發生衝突，事態可能會迅速升級。」

