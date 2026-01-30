特朗普：計劃與伊朗通話　稱希望美軍艦隊「無需派上用場」

美伊局勢持續緊張，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日表示，計劃與伊朗通話。



路透社報道，特朗普在甘迺迪中心（Kennedy Center）向傳媒發表講話時提到擬與德黑蘭方面通話一事，指美國有強大的艦艇正前往伊朗，但希望無需派它們上場。

防長赫格塞思（Pete Hegseth）同日較出時向特朗普表示，美軍將做好準備，以執行對方就伊朗局勢所作的任何決定，確保德黑蘭不會發展核武器能力。

右圖：2025年6月13日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在電視演說中發表講話。（Reuters）左圖：2026年1月6日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在甘迺迪中心出席眾議院共和黨人閉門會議，並在發表演說作出跳舞的動作。（Reuters）

報道提到，目前大量美軍已集結於該地區，特朗普在當日的內閣會議上，要求赫格塞思評論局勢。赫格塞思稱，伊朗不應該發展核武能力，美軍將做好準備，以執行特朗普的所有要求。

有美國官員及消息人士向路透社透露，特朗普正在評估各種選項，但尚未決定是否對伊朗發動打擊。報道指出，特朗普正衡量的選項包括，針對伊朗安全部隊和領導人實施空襲，從而鼓動示威者，為「政權更替」創造條件。

圖為2026年1月29日，特朗普、防長赫格塞思出席內閣會議。（Reuters）

美媒Axios也引述知情人士報道，特朗普正考慮對伊朗發動軍事打擊，本週並接待來自以色列、沙特阿拉伯的高級國防和情報官員，就伊朗問題舉行會談。