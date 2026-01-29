盤點美軍波斯灣週邊部署　林肯號航母就位　不日來襲伊朗？

伊朗反政府示威持續逾一個月，確定死亡人數高達6221人。雖然血腥鎮壓情況及局勢已有緩和，但特朗普（Donald Trump）政府對伊朗展開軍事行動的可能仍未排除，各項軍事部署在過去一週更逐步到位。如今，美國正在伊朗周邊進行自2025年6月聯合打擊伊朗核設施以來，規模最大的軍事集結。

伊朗官員周三（28日）就美國可能對該國發動軍事打擊的威脅與更廣泛的中東地區溝通。



林肯號航母打擊群已抵波斯灣

儘管沙特阿拉伯及阿聯酋已示意，不會開放空域予美軍對伊朗進行打擊，但美國海上力量已在伊朗附近集結，可從海上發動攻擊。

其中，美軍林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母打擊群已抵達波斯灣。「林肯號」航空母艦搭載的第九艦載航空聯隊（CVW-9）包括來自海軍陸戰隊第314戰鬥攻擊機中隊（VMFA-314）的F-35C「閃電II」隱形戰鬥機、多個中隊的F /A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機、EA-18G「咆哮者」電子戰飛機、E-2D「先進鷹眼」預警機、CMV-22B「魚鷹」後勤運輸機以及MH-60R/S直升機。

護航艦隊則包含導彈驅逐艦「斯普魯恩斯」號（USS Spruance）、「邁克爾·墨菲」號（USS Michael Murphy）和「弗蘭克·E·彼得森」號（ USS Frank E. Petersen Jr）組成，此外還有導彈巡洋艦「莫比爾灣」號（USS Mobile Bay）。

2025年12月20日，林肯號航母停靠於聖地亞哥。（Getty）

其他水面作戰力量及潛艇

除了航母打擊群之外，還有數艘水面作戰艦艇在波斯灣及其周邊水域活動。飛彈驅逐艦「米切爾號」 （USS Mitscher）和「羅斯福號」 （USS Roosevelt）一直在該地區執行任務，據報道後者也出現在紅海。三艘瀕海戰鬥艦——「堪培拉」號（USS Canberra）、「塔爾薩」號（USS Tulsa）和「聖巴巴拉」號（USS Santa Barbara）。潛艇方面預計有參與過去年6月打擊行動的「喬治亞號」 （USS Georgia）。

另一航母喬治布殊號（USS George H.W. Bush）已於1月13日離港，目的地未明，若駛向中東將形成雙航母部署。

截至2026年1月26日，美國中東的軍事力量部署。（X@IANELLISJONES）

空軍

空中力量方面，約35架F-15E「攻擊鷹」已於1月18日至21日部署至約旦的穆瓦法克·薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）。該機型在去年4月成功攔截超過80架伊朗無人機，被視為應對伊朗無人機威脅的關鍵資產。

同時，卡塔爾的烏代德空軍基地加油機數量激增，至少20架KC-135空中加油機就位，超過10架C-17「環球霸王III」、C-5M「銀河」重型運輸機為潛在遠程空襲提供支持。印度洋的迪戈加西亞基地可能已重新部署B-2隱形轟炸機，該機型曾用於去年6月對伊朗地下核設施的穿透打擊。

防禦與指揮體系升級

為防範伊朗報復，美軍正增強區域導彈防禦。末端高空區域「薩德」防禦系統（THAAD）及愛國者PAC-3導彈連已向中東調動。

圖為洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產的薩德導彈防衛系統（THAAD）。（洛歇馬丁公司網站圖片）

分析指，美國正在組建一支能夠對伊朗實施持續打擊的多域打擊力量。同時部署航母艦載機、陸基戰鬥機、加油機和飛彈防禦系統，顯示美國準備應對的是一場重大突發事件，而非一次有限的打擊行動。

但當前局勢面臨多重制約。地區盟友態度謹慎：卡塔爾已公開反對從其領土發動攻擊；以色列因攔截彈庫存不足，據報要求美軍推遲行動直至其防禦準備就緒。美軍自身也面臨兵力調配壓力：部份防空單位剛從朝鮮半島輪調回國，而最新型航母福特號正忙於委內瑞拉相關任務。此次兵力集結可能用於威懾、針對伊朗革命衛隊的有限打擊，或更廣泛的軍事行動。