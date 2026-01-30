路透：美軍中東增派驅逐艦　伊媒：伊朗海軍將進行實彈演習

美伊緊張局勢升溫，伊朗新聞電視台1月29日報道，伊朗革命衛隊海軍（IRGC）將於2月1日和2日在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）進行實彈演習。另外，伊朗媒體報道，首都德黑蘭市政府已啟動戰時避難設施建設規劃，包括將地下停車場改造為「平時停車、戰時避難」的雙用途空間。



路透社同日引述美國官員稱，美國海軍已向中東增派一艘軍艦。消息指出，驅逐艦「德爾伯特·布萊克」號（USS Delbert D. Black）已於過去48小時內進入該地區，令美軍在中東部署的驅逐艦數量達到6艘，此外還有一艘航空母艦和3艘瀕海戰鬥艦。



圖為2026年1月26日，伊朗德黑蘭一棟建築物上的反美宣傳。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS ）

德黑蘭市府：啟動戰時避難設施建設規劃

新華社引述伊朗光明通訊社稱，據德黑蘭市長扎卡尼（Alireza Zakani）表示，自2025年與以色列爆發「12日戰爭」後，伊朗已將修建避難設施、設立防空警報，以及在可能發生戰爭情況下保護民眾的工作，全列入城市建設計劃。其中在緊急情況下，將包括地下停車場轉為避難場所，目前已確定兩個試點地點，未來將在各社區逐步推廣。

扎卡尼又稱，除新建設施外，部份現有設施和地鐵線路也可在緊急情況下作為臨時避難場所使用，相關預案和準備已在推進中。不過，此類基礎設施建設周期較長，需要逐步完善。