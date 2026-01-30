施紀賢訪故宮　站太和殿前欣賞壯麗景色　哪些英國名人也曾到訪？

來華進行正式訪問的英國首相施紀賢（Keir Starmer）1月29日下午在北京參訪故宮博物院並面向記者發表講話。他表示此訪取得了切實成果，並稱英中關係處於「良好、強勁」的狀態。



當日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見施紀賢。雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。施紀賢在故宮表示，兩國領導人「進行了一次良好的、富有成效的會晤，取得了切實成果，真正加強了雙方關係」。

「中國有着巨大的機遇。」施紀賢說，中國是世界第二大經濟體，這也是英方派出如此龐大的商務代表團的原因。

施紀賢此行率50餘家英國大企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域。

現場發布的照片顯示，施紀賢在太和殿前、內金水橋上駐足，欣賞故宮壯麗景色。

文化交流是施紀賢此行的重要看點之一。隨他一同訪華的英國自然歷史博物館館長格爾

（Doug Gurr）說，期待與中國博物館合作夥伴為研究收藏和知識交流合作創造新機會。

2018年2月，時任英國首相文翠珊與丈夫參觀故宮（FB@Theresa May）

今年以來，多位外國政要到訪故宮。回顧歷史，多位英國王室成員及政要也曾在故宮留下足跡。伊利沙伯二世女王、威廉王子曾參觀故宮，戴卓爾夫人、文翠珊等任英國首相期間，都曾造訪這座古老的宮殿。

1986年10月，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）訪問北京期間前往故宮（Getty）

2015年，英國威廉王子訪華期間遊覽故宮（Getty）

