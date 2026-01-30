施紀賢訪華｜英政府為習近平訪英敞開大門　未來或有更多會晤可能

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月29日結束對中國為期三天的訪問，此行是八年來英國首相首次訪華。施紀賢在與中國國家主席習近平會談後表示，中英雙邊關係更加穩固。此行標誌中英和解邁出重要一步，為習近平訪問英國敞開大門。



據英國《衛報》報道，施紀賢發言人透露，此行並非「一次性」峰會，暗示未來還有會晤可能，並稱不會提前透露，將正常安排。先前近十年來的「冰河時期」，英國保守黨政府對中國抱謹慎態度，而最近，英國亦對美國作為貿易夥伴的可靠性表示擔憂。

施紀賢在訪問中表示，他希望中英兩國建立「更廣泛、更深入、更成熟」的關係。習近平表示，只要雙方放眼大局、超越分歧、相互尊重，就能「經受住歷史的考驗」。他指出，「好事有時需要時間。只要這件事符合國家和人民的根本利益，作為領導人，我們就不應該迴避困難，而應該勇往直前。」

2026年1月29日，國家主席習近平（右）與到訪的英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）握手，隨後舉行雙邊會晤。（Reuters）

報道指，對於中國領導人可能的回訪，數名遭北京指控散布人權虛假訊息、受到中方制裁的英國國會議員表示，在制裁仍未解除的情況下邀請訪問仍存爭議，他們希望北京方面能撤銷相關制裁。

施紀賢此行訪華取得多項具體成果。雙方簽署一系列經濟合作協議，中國亦同意對英國遊客和商務旅客實施免簽政策。