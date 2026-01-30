美國聯邦政府或部分停擺　參院就撥款法案達成協議　特朗普籲支持

美國參議院兩黨在部分政府部門資金耗盡前夕，就政府撥款法案達成一項協議。



美國政治新聞網站Politico報道，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）的發言人周四（1月29日）說，兩黨達成的協議包括推進政府撥款法案，為本財年剩餘時間裏政府大部分部門提供資金，同時為國土安全部（DHS）提供兩週的臨時撥款，以便雙方繼續就限制該部門移民執法行動進行談判。

圖為2025年9月30日，美國參議院民主黨領袖舒默 （Chuck Schumer）在出席參議院民主黨每週例行午餐會後於國會山莊舉行的記者會上向媒體發表講話。（Reuters）

舒默的發言人說，目前參議院共和黨領導層正在採取措施安排投票。媒體稱法案最早可能在29日晚間通過。當天距離部分政府部門資金耗盡、政府陷入部分「停擺」僅剩一天。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當晚在社交媒體貼文說，正與國會密切合作確保及時為政府提供充足資金，並希望兩黨能投下「贊成票」。

參議院通過這些撥款法案後，還需眾議院對撥款法案進行審議通過。

美國數個聯邦部門的運轉資金將於1月30日耗盡。此前，由於民主黨與共和黨在移民執法問題上存在分歧，參議院29日早些時候在程序性投票中未能推進已獲眾議院通過的政府撥款法案。除民主黨人外，數名共和黨籍參議員也投出反對票。隨後，兩黨以及白宮就避免政府「停擺」繼續進行緊張的談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

