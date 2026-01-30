美移民執法爭議｜參院未能推進撥款法案　聯邦政府或面臨局部停擺

美國會參議院1月29日就一項撥款法案舉行程序投票，由於全體民主黨參議員和8名共和黨參議員投下反對票，參院未能推進這項已獲眾議院通過的法案。倘法案當地時間30日午夜仍未獲通過，聯邦政府將再陷局部停擺。外媒報道，民主黨人主要不滿法案將為美國移民及海關執法局（ICE）等最近陷入爭議的移民執法機構提供資金。



美媒及路透社報道，這項分別由六個法案組成的一攬子撥款方案將為多個政府部門撥款，其中包括ICE等移民執法部門的上級機構國土安全部（DHS）。

2026年1月8日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，美國邊境巡邏隊人員拘捕了一名反對特朗普（Donald Trump）政府移民法行動的示威者。（Reuters）

參議院100名參議員中，45名民主黨人、2名親民主黨獨立人士和8名共和黨人於29日在程序投票中投反對票，使該法案未能獲得通過程序性障礙所需的60支持票。

報道指，參院民主黨人目正與共和黨協商。民主黨人此前稱，他們願意支持除DHS撥款法案之外的其它五個法案，將爭取把DHS撥款法案剔出該一攬子撥款方案。

圖為路透社攝於2024年12月19日的照片，圖中可以看到一枝位紅燈狀態的紅綠燈，它背後的建築是位於美國華盛頓特區的國會山莊。（Reuters）

如果雙方未能達成協議，政府將從31日開始部份停擺。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）30日主持內閣會議時指，將與民主共和兩黨合作，避免政府停擺。