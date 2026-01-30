美移民執法爭議｜參院未能推進撥款法案 聯邦政府或面臨局部停擺
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國會參議院1月29日就一項撥款法案舉行程序投票，由於全體民主黨參議員和8名共和黨參議員投下反對票，參院未能推進這項已獲眾議院通過的法案。倘法案當地時間30日午夜仍未獲通過，聯邦政府將再陷局部停擺。外媒報道，民主黨人主要不滿法案將為美國移民及海關執法局（ICE）等最近陷入爭議的移民執法機構提供資金。
美媒及路透社報道，這項分別由六個法案組成的一攬子撥款方案將為多個政府部門撥款，其中包括ICE等移民執法部門的上級機構國土安全部（DHS）。
參議院100名參議員中，45名民主黨人、2名親民主黨獨立人士和8名共和黨人於29日在程序投票中投反對票，使該法案未能獲得通過程序性障礙所需的60支持票。
報道指，參院民主黨人目正與共和黨協商。民主黨人此前稱，他們願意支持除DHS撥款法案之外的其它五個法案，將爭取把DHS撥款法案剔出該一攬子撥款方案。
如果雙方未能達成協議，政府將從31日開始部份停擺。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）30日主持內閣會議時指，將與民主共和兩黨合作，避免政府停擺。
