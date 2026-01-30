施紀賢訪華｜率團品嚐雲南菜　全員用筷子　餐廳名及菜單曝光

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月28日乘機抵達北京首都國際機場首晚，即會見在華英國企業界代表，隨後率團到北京三里屯一家雲南菜館用餐特色菌子。內媒近日曝光訪華團全程用筷子就餐、餐廳名稱、英國首相同款菜單等。



央視旗下新媒體「玉淵譚天」透露，餐廳主廚接受採訪時表示，餐廳早已準備了刀叉，但140人的訪華團全員用筷子，沒讓上刀叉。

施紀賢率領的140人訪華團用膳時入鄉隨俗，全程使用筷子。（網絡圖片）

內媒「雲南網」更公開施紀賢一行人光顧的餐廳名稱及同款用餐菜單。據了解，施紀賢就餐的餐廳名為「一坐一忘」，正是2023年7月美國時任財政部長耶倫（Janet Yellen）就餐的同一家餐館。

英國首相「提前過個年」同款菜單曝光

該傳媒採訪餐廳老闆李剛，了解到施紀賢一行當晚8點左右到店，逗留約2小時於10點左右離開，一行人共品嘗了13道雲南特色菜品、3道甜品以及4道飲品。老闆介紹，「最受歡迎的是銅鍋牛肝菌燜飯，大家讚不絕口。」李剛認為，野生菌作為菜單裏的亮點，和此前耶倫點了4盤見手青不謀而合。

除了野生菌，騰沖大救駕、景頗烤山雞、大理雕梅小排骨、香辣薄荷洋芋（薯仔）、木薑子拌豆腐、傣味鳳梨飯等菜品，也都覆蓋了雲南多地的口味。此外，一行人還喝了來自大理的精釀品牌「九寸」、香格里拉的乾白葡萄酒，品嘗鮮花餅。

英國首相「提前過個年」同款菜單曝光。（雲南網）

2023年7月，耶倫就餐後該店爆火，餐廳順勢推出「財神套餐」。而此次英國首相同款套餐結合餐廳在春節前推出的「提前過個年」IP打造，相信亦會火爆熱銷。

「他們用筷子非常溜」

老闆亦提及到，因為餐廳裏沒有那麼多刀叉，所以想著讓客人入鄉隨俗，只準備了筷子，「我想既然選擇了中國餐廳，就按中國的習慣來吧，沒想到他們用筷子非常溜！這一點讓我很意外。」

施紀賢主動提合影發「朋友圈」

老闆稱，當晚就餐整體氛圍很好，用餐結束後，施紀賢還主動提出可以合影，「最重要的是他還很細心地說可以發朋友圈、社交媒體，所以我們當時都很興奮，趕緊合影趕緊發！」

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）主動提合影發「朋友圈」，他手上拿著「馬上騰飛」。（雲南網）

英國駐華大使提前「踩點」包場

他回憶，一週前，英國駐華大使和其中國同事便來到該餐廳準備就餐事宜，先後在現場看了場地、試餐後，四五天前決定包場。

內媒直呼：「實錘了！大不列顛也是滇」。