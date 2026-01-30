特朗普稅務紀錄遭曝光　怒告美財政部和國稅局　索償至少百億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日在佛羅里達州邁阿密聯邦法院起訴美國財政部和國稅局（IRS），索賠至少100億美元（約781億港元），指控相關機構在其首個總統任期內未能履行保密義務，導致他的稅務資訊被非法洩露給媒體。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）29日指出，現任總統起訴自己領導的政府部門的做法幾乎聞所未聞，特朗普提出的天價索賠金額也引發了外界對多重利益衝突問題的質疑。彭博社30日預計，這宗訴訟最終可能讓美國納稅人承擔巨額賠償責任。

2026年1月29日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。 （Reuters）

根據29日提交的訴狀，起訴方包括特朗普本人、長子小特朗普（Donald Trump Jr.）、次子埃里克（Eric Frederick Trump）和特朗普集團。其中，特朗普以個人身份，而非總統身份起訴。

他們指控稱，美國財政部和國稅局對特朗普及其家族、企業的機密稅務資訊負有法定保護責任，但卻因長期存在的安全漏洞，導致敏感數據外洩。長期以來，特朗普批評國稅局出於政治動機行事，損害他的聲譽。

案件的核心源頭可追溯至2020年美國總統大選前夕。《紐約時報》獲得從國稅局系統中洩露的數據，披露了特朗普多年的納稅記錄，瞬間引爆了輿論。記錄顯示，特朗普在2016年和2017年僅共繳納750美元（約5858港元）的聯邦所得稅，而在此前的15年中有10年未繳稅，理由是虧損巨大，抵消了利潤。

報道稱，特朗普旗下多家公司陷入經營困境，其在第一任期內向這些公司投入的資金多於實際提取的資金，同時他在此期間從海外獲得了數百萬美元收入。特朗普當時否認了相關報道，並斥責說「這完全是假新聞」。

2025年10月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號前往日本東京，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）站在他身旁。（Reuters）

美國法律不要求總統公布其個人財務狀況的細節，但自前總統尼克遜（Richard Nixon）以來，每一位美國總統都會這樣做。直到特朗普上一個任期，他打破傳統、拒絕公開收入，備受批評。2020年的這篇報道不僅引發輿論風暴，還促使民主黨議員採取法律行動推動特朗普公開稅務資訊，最終使得美國眾議院籌款委員會在2022年公開了特朗普連續六年的稅務記錄。

後續調查顯示，前國稅局合同員工利特爾約翰（Charles Littlejohn）非法獲取並洩露了特朗普的稅表。他曾受僱於政府承包商博思艾倫諮詢公司（Booz Allen Hamilton），並通過該公司為國稅局工作。

期間，利特爾約翰利用「類似正式工作人員」的系統訪問許可權，竊取了大量機密資訊。除特朗普外，他還盜取了包括城堡投資集團（Citadel）CEO格里芬（Ken Griffin）、特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（Amazon）創始人貝索斯（Scott Bessent）在內的數千名美國富人的稅務記錄，並將部份內容洩露給《紐約時報》和調查性新聞機構ProPublica。

特朗普的法律團隊在訴狀中稱，國稅局有法律義務「配備完善的技術、員工篩查、安全與監控機制」來保護報稅表和相關報稅資訊，防止此類非法行為發生。而該局早已被警告存在系統性漏洞，卻一直未能修補，造成特朗普的「私人和機密資訊」被「一名叛變、出於政治動機的員工」非法向左翼媒體洩漏。

2024年，利特爾約翰因非法披露稅務資訊被判處五年監禁。他在庭審中承認，自己進入國稅局工作的目的就是獲取特朗普的稅務數據。其律師辯護稱，這一行為源於一種「深切的道德信念」，認為美國公眾有權了解這些資訊。

在一份聲明中，特朗普的法律團隊表示，他們將「繼續追究那些傷害美國和美國人民的人的責任」。

美國財政部本周較早時宣布終止與博思艾倫諮詢公司的合作，取消價值2100萬美元（約1.64億元）的聯邦合同。財長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示，博思艾倫諮詢公司未能落實充分的防護措施以保障敏感數據安全，包括其通過與國稅局簽訂合同獲取的納稅人保密資訊。

特朗普稅表流出揭露他申報巨額虧損扣除大量稅金。（Getty Images）

CNBC指出，現任總統起訴自己領導的政府機構的做法幾乎聞所未聞，特朗普提出的天價索賠金額也引發了外界對多重利益衝突問題的質疑。但最近，特朗普也採取了類似的操作，去年10月要求司法部向他支付2.3億美元（約17.96億元），作為對他展開刑事調查的補償。

若司法部被判進行賠償，這一決定最終將由特朗普本人進行審批。他表示，不會個人保留任何可能獲得的賠償金，計劃將其捐給慈善機構或用於白宮翻建宴會廳。

根據彭博社的統計，加上最新的訴訟，特朗普及其集團過去一年已對多家新聞媒體和金融機構提起訴訟，目前所有相關案件索賠總額已超過500億美元（約3905億元）。

