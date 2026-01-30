特朗普矛頭再指向加拿大 揚言向加製飛機徵50%關稅及取消認證
聯合早報
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日在社交媒體發文稱，如果加拿大不能立即解決對美國灣流公司（Gulfstream）多款商務噴射機的許可問題，美國將向加拿大製造的飛機徵收50%關稅。
特朗普說，如果加拿大不立即解決對美國灣流公司多款商務噴射機的許可問題，美國將向銷往美國的加拿大製造飛機徵收50%的關稅，並取消所有加拿大製造飛機的認證。
彭博社報道，特朗普周四（1月29日）在社交媒體貼文說，加拿大「錯誤地、非法地、頑固地拒絕」認證美國灣流航太公司（Gulfstream Aerospace Corp）的500、600、700、800型商務噴射機。
他說，作為回應，美國將取消「龐巴迪環球快線」（Bombardier Global Express）系列飛機以及所有加拿大製造飛機的認證，直到偉大的美國公司灣流公司獲得全面認證為止」。
特朗普聲稱加拿大「正通過這種認證程序禁止灣流產品在加拿大銷售」。
他說：「如果這種情況不立即得到糾正，我將對所有銷往美國的加拿大飛機徵收50%的關稅。」
特朗普29日發出的威脅標誌着美加的貿易緊張局勢進一步升級。特朗普此前放話稱，如果加拿大與中國簽署自由貿易協議，美國將對加拿大商品徵收100%的關稅。
龐巴迪環球快線系列飛機是業界頂級的超遠程、大型豪華私人商務機。
本文獲《聯合早報》授權轉載