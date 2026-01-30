特朗普矛頭再指向加拿大　揚言向加製飛機徵50%關稅及取消認證

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日在社交媒體發文稱，如果加拿大不能立即解決對美國灣流公司（Gulfstream）多款商務噴射機的許可問題，美國將向加拿大製造的飛機徵收50%關稅。



特朗普說，如果加拿大不立即解決對美國灣流公司多款商務噴射機的許可問題，美國將向銷往美國的加拿大製造飛機徵收50%的關稅，並取消所有加拿大製造飛機的認證。

彭博社報道，特朗普周四（1月29日）在社交媒體貼文說，加拿大「錯誤地、非法地、頑固地拒絕」認證美國灣流航太公司（Gulfstream Aerospace Corp）的500、600、700、800型商務噴射機。

美加關係：圖為2023年6月18日，美國灣流航太公司（Gulfstream Aerospace Corp）的G500飛機抵達巴黎航空展會場。（Reuters）

他說，作為回應，美國將取消「龐巴迪環球快線」（Bombardier Global Express）系列飛機以及所有加拿大製造飛機的認證，直到偉大的美國公司灣流公司獲得全面認證為止」。

特朗普聲稱加拿大「正通過這種認證程序禁止灣流產品在加拿大銷售」。

他說：「如果這種情況不立即得到糾正，我將對所有銷往美國的加拿大飛機徵收50%的關稅。」

美加關係：圖為2025年2月6日，龐巴迪環球（Bombardier Global）7500私人飛機在加拿大魁北克的廠房內組裝。（Reuters）

特朗普29日發出的威脅標誌着美加的貿易緊張局勢進一步升級。特朗普此前放話稱，如果加拿大與中國簽署自由貿易協議，美國將對加拿大商品徵收100%的關稅。

龐巴迪環球快線系列飛機是業界頂級的超遠程、大型豪華私人商務機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

