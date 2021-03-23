美媒：人權組織要求美國聯邦通訊委員會處罰中國央視

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-23 22:08

美國媒體3月22日報道，一個人權組織要求美國聯邦通訊委員會（FCC）懲罰中國中央電視台（CCTV）播出其明知是虛假信息的行為。

據《華爾街日報》3月22日報道，FCC的一名發言人當天表示，該機構正在審查來自「保護衛士」組織（Safeguard Defenders）的投訴。該投訴的重點是，有指控稱，不同國籍的個人在被拘留期間被帶到央視的攝像機前，並被迫做出虛假陳述，包括懺悔或內疚的表達。該組織稱，北京方面隨後將他們的露面作為宣傳素材，在全世界包括在美國播放。

報道稱，這家總部位於西班牙的組織22日向FCC提交長達32頁的訴狀。訴狀中，該組織公開要求對央視展開調查，並代表原告申請採取未指明的懲罰措施。

英國監管機構 Ofcom之前在2月對中國環球電視網（CGTN）採取的停播行動，部分原因就是收到了來自「保護衛士」組織的投訴。「保護衛士」組織還在加拿大提起了類似的訴訟，加拿大最高廣播事務管理局表示正在審查對央視的投訴。

報道稱，美國公民虞英曾在上海被關押近兩年，此前，她和丈夫、英國人韓飛龍（Peter Humphrey）被判在從事企業調查業務時非法持有個人信息。他們否認了這一指控。在審判之前，這對夫婦出現在央視於世界各地播出的節目中，據韓飛龍說，這是在脅迫和精心策劃的情況下，他被下藥及囚禁，並被迫讀出一份包含道歉內容的「劇本」。中國政府則指兩人違反法律。