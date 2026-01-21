特朗普就職一周年：經濟短期穩健　但難掩移民關稅等政策長期隱憂

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就職滿一周年。多個經濟指標顯示，美國目前的經濟狀況與他接手時大體相近：失業率處於低位，消費者支出保持韌性，通脹率雖仍偏高但已有所緩解。但專家警告，這些政策對美國經濟的長期影響恐趨負面。



關稅作為特朗普的標誌性經濟政策，雖未帶動他所承諾的製造業復興，也未導致原已處高位的通脹進一步飆升。在短期內，美國經濟料可憑藉既有結構性優勢維持增長，在2026年裏不太可能陷入經濟衰退。

2026年1月20日，美國華盛頓，在其第二個總統任期滿一周年之際，特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會發表講話。圖為特朗普手持一份文件，上面列舉了他過去一年的成就。（Reuters）

不過，這並不意味特朗普的政策並未對美國經濟造成影響。

多名經濟專家指出，特朗普第二任期的政策，包括試圖削弱美聯儲獨立性、削減大學經費、干預私營企業運作、收緊移民政策，以及對盟友與對手徵收關稅，已明顯偏離過去數十年美國所遵循的政策框架。

他們認為，特朗普的這些政策對制度、財政、科研與法治基礎的持續衝擊，或將長遠削弱美國經濟的穩定性、創新能力與投資吸引力。

曾在特朗普首屆總統任期擔任管理和預算辦公室首席經濟師的金恩，對特朗普政府削減監管、降低企業稅負的努力表示肯定，但也指出，這些政策帶來的收益，已被貿易與移民政策的成本、未能有效遏制的財政赤字，以及政府對私營部門的干預所抵消。

整體而言，金恩認為，特朗普的政策對美國經濟不利。

加州大學洛杉磯分校法學院經濟師克勞辛直言：

我們正在削弱讓美國如此成功的『獨門配方』。

克勞辛警告，特朗普政策的經濟代價雖還未顯現，但不代表永遠不會，而待衝擊在很久之後出現時，可能會忽然而至。

哈佛大學經濟師曼昆也指出：

從大量歷史經驗來看，我們清楚他正在做的這些事情，與長期繁榮是背道而馳的。

民眾對經濟走勢和就業前景的普遍擔憂，將在政治上對特朗普造成衝擊。

特朗普以「終結通脹」為競選承諾並贏得大選，但執政後卻未能有效解決住房、醫療費用等核心問題，反而主推可能推高物價的關稅措施。這種落差正迅速侵蝕消費者信心，也使關稅成為2025年選民最突出的經濟擔憂之一。

雖然美國失業率僅小幅上漲，但招聘明顯放緩、再就業所需時間拉長，令美國人對失業風險更敏感，也進一步削弱消費者的經濟安全感。

