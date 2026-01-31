WSJ：Nvidia叫停1000億美元投資OpenAI計劃

《華爾街日報》1月30日報道，英偉達（Nvidia，又稱輝達）已叫停向OpenAI投資最多1000億美元（約7800億港元）、用於協助訓練對方最新款人工智能（AI）模型及運作的計劃，指公司內容對協議提出質疑。



知情人士指，英偉達正重新考慮與OpenAI的前景，而在最新的討論包括投資數以百億元計OpenAI無投票權股份，作為目前對OpenAI資助的一部分。報道亦提到，英偉達行政總統黃仁勳（Jensen Huang）最近私下向業界高層強調，原本的1000億美元協議屬非約束形式，而且未有最終定案。

報道稱，黃仁勳過去曾私下批評OpenAI的經營方式管理失當，並就對方面對Google及Anthropic等競爭感到憂慮。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表講話。（Reuters）

英偉達去年9月宣布向OpenAI投資最多1000億美元，為對方提供資金，以及取得先進晶片。對於有關報道，OpenAI暫時未有回應；英偉達發言人則透過電郵回覆，稱公司在過去十年都是OpenAI的首選夥伴，並期待繼續合作。