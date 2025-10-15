英媒：OpenAI正制定5年商業計劃 兌現1萬億美元AI發展投入
撰文：張涵語
出版：更新：
英媒10月15日報道，OpenAI正在製定一項五年商業計劃，旨在兌現超過1萬億美元的支出發展AI。據悉，作為該計劃的一部分，OpenAI正在努力尋找新的收入來源、建立債務合作夥伴關係，以及進行更多融資。
報道稱，OpenAI亦在評估透過與軟銀集團（SoftBank）合作的「星際之門（Stargate）」計劃來提供運算能力，同時也在考慮進軍線上廣告市場及推出消費性硬件產品的可能性。
鑑於OpenAI的業務仍基本處於虧損狀態，2025年上半年的營收約為43億美元，但虧損卻達135億美元，因此該公司目前的合作計劃都以償還債務為主要目的。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年1月宣布，OpenAI、日本軟銀和甲骨文（Oracle）將成立名為「星際之門（Stargate）」的人工智能（AI）基礎設施，承諾至2029年投資至少5000億美元。惟歷時6個月沒有任何進展。
《華爾街日報》指，OpenAI和軟銀在選址等合作條件上有分歧。計劃轉而嘗試更溫和的目標，即在今年年底前建造一個小型數據中心，地點可能在俄亥俄州。
