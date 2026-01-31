東京上野4.2億日圓劫案　遇劫者稱一天賺數萬円報酬運送現金赴港

日本接連發生強搶現金案，1月29日晚上在東京上野街頭發生的4.2億日圓（約2,120萬港元）搶劫案中，據日媒報道，遇劫者向警方談到其工作是把貴金屬商店委託的日圓運往香港，並兌換成港元，又指是以一天數萬日圓的報酬運送現金。



這宗案件發生於1月29日晚上9時30分左右，3名中國籍人士和2名日本人當時正把載有巨額現金的行李箱放入汽車時，突然有3人走近噴灑疑催淚的液體，並在搶走行李箱後乘車逃去。

日本放送協會（NHK）報道，遭搶走的現金高達4.2億日圓（約2,120萬港元），其中一名遭搶劫的人士向調查人員指「我們的工作是將一家貴金屬商店委託的日圓運送到香港並兌換成港幣。」另一人稱「我們的約定是以一天數萬日圓的報酬運送現金。」

東京上野街頭1月29日晚發生強搶事件，5人準備運送逾4億日圓現金前往香港時，遭3人以催淚氣體襲擊，並搶走載有現金的行李箱。（X/@j2zfyz）

在此案發生的2個半小時後、即30日凌晨，東京羽田機場也發生搶劫事件，有一名50多歲男子駕駛載有約1.9億日圓（約962萬港元）的車輛到達停車場後，突然有白色私家車駛近他，車上人士噴灑疑催淚的液體攻擊事主，案中受害男子稱自己最後沒有現金被盜，並離開日本前往香港。

羽田機場停車場（影片截圖）

綜合NHK、共同社報道，遭遇案件的男子稱是從事兌換工作，從商家手中購買黃金並將其出售，然後將得到的金錢運往香港兌換。東京警方認為這兩宗案件中的在逃男子等人都是在事先獲得有關大量現金運送的情報後，實施襲擊，且均使用疑似催淚噴霧的物品，判斷兩宗案件可能有共同的幕後指使者，正展開調查。