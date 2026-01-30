羽田機場劫案與上環5800萬日圓案有關？日警調查　受害者疑同一人

上環1月30日早上發生有兩名日本籍男子在找換店外遭搶5800萬日圓（約294萬港元）的事件，據日媒報道，東京羽田機場30日凌晨發生一宗搶劫未遂案，一名50多歲男子在帶著1.9億日圓（約962萬港元）現金時遭人試圖搶劫，日本警方認為受害者疑相同，即該男子在離開日本飛往香港後再次遭遇搶劫，警方正調查兩宗案件是否有關聯。



東京羽田機場的搶劫未遂案發生於30日凌晨，事發地點為機場的停車場，根據日本放送協會（NHK）報道，當時有一名50多歲男子駕駛載有約1.9億日圓（約962萬港元）的車輛到達，突然有白色私家車駛近他，車上人士然後噴灑疑催淚的液體，攻擊事主，施襲者有4人，期間更有人用鎚敲擊受害者的車窗玻璃。

施襲的4人最終乘坐白色車輛逃離現場，東京警方正調查他們的下落，並把案件定性為搶劫未遂。案中受害男子稱自己沒有現金被盜，他之後離開日本前往香港。

報道指，日本警方如今認為受害男子疑在到達香港後再次遭遇搶劫，調查羽田機場搶劫未遂案與上環5800萬日圓劫案是否存在關聯。

上環德輔道中272號一找換店女職員報案，指目睹有2名男子遭賊人搶去大量現金（黃偉民攝）

在上環5800萬日圓劫案中，兩名被劫男子分別27歲及51歲，二人均為日本國籍，持護照入境。現場消息指，兩名受害人帶同5800萬日圓現金到找換店準備兌換，豈料在門外已被搶劫。消息指，香港警方之後在機場拘捕疑犯。