日本東京連環強搶現金事件　損失逾4億日圓　日媒：原定運往香港

日本東京1月29日接連發生強搶現金事件，損失超過4億日圓（約2000萬港元）。當地傳媒指，兩宗事件的受害人原定計劃將該批現金運往香港時遇襲。



日本放送協會（NHK）及富士新聞網（FNN）等傳媒30日報道，第一宗強搶事件發生於29日晚上9時半左右，5名中國及日本人於東京台東區東上野的路上遭3人以催淚氣體襲擊，並搶走藏有4.23億日圓現金的行李箱。

現場距離JR御徒町站以東大約200米，3名身穿黑色服裝賊人得手後乘車逃去，警方在現場附近發現一架藍色汽車，估計賊人棄車再乘坐另一架汽車離開。不過受害者沒有向警方解釋該筆現金誰屬，亦沒提及事發前他們的情況。

時事通信社指，現場附近有一名自稱是負責人的男子向警方供稱他的工作是由羽田機場運送日圓到香港，再兌換成港元，而他今次則拜託5名事主負責。

東京上野街頭1月29日晚發生強搶事件，5人準備運送逾4億日圓現金前往香港時，遭3人以催淚氣體襲擊，並搶走載有現金的行李箱。（X/@j2zfyz）

警方：匪徒或有預謀犯案

而在事發後大約2個半小時，一名50多歲男子30日凌晨0時10分左右在羽田機場第三客運大樓的停車場內下車準備接收載有1.9億日圓現金的行李箱時，一架白色私家車駛近，車上3人以催淚氣體攻擊事主，他雖然雙眼受傷但力保不失，賊人事敗逃去。

事主的私家車當時有3名同僚，他們向警方稱準備將該批現金帶往香港。調查人員認為，兩宗事件都是與運送現金往香港有關，而且賊人都是事先得悉有關安排，估計對方可能有計劃犯案，因此調查這兩宗案件是否有關連。